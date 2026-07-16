Αναβάλλεται η επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ λόγω αναβολής της κηδείας του Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση να μετατεθεί για αργότερα μέσα στον μήνα η κηδεία του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Αρχικά, ο Νετανιάχου επρόκειτο να αναχωρήσει το Σάββατο για την Ουάσινγκτον, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του επί δεκαετίες στενού συμμάχου του Ισραήλ στο αμερικανικό Κογκρέσο και να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η αναβολή της τελετής οδήγησε και στην αναβολή του ταξιδιού. Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών από αορτικό διαχωρισμό, υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ στη Γερουσία.

Διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ενώ πρωτοστατούσε επί σειρά ετών στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ισραήλ, της στρατιωτικής βοήθειας προς το εβραϊκό κράτος και της σκληρής γραμμής απέναντι στο Ιράν. Ο Νετανιάχου, αποχαιρετώντας τον Γκρέιαμ μετά τον θάνατό του, τον χαρακτήρισε «αγαπημένο φίλο» και τόνισε ότι «καταλάβαινε πως η ασφάλεια του Ισραήλ και της Αμερικής είναι αδιαχώριστη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έχασε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στην Ουάσινγκτον. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί μετά την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της κηδείας του Γκρέιαμ