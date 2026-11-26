Στην αναβολή της καθιερωμένης παρέλασης που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη την Ημέρα των Ευχαριστιών για πρώτη φορά εδώ και 100 χρόνια, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προχωρά η διοργανώτρια αλυσίδα καταστημάτων Macy’s και οι Αρχές της πόλης, όπως ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη (25/11).

Σύμφωνα με το CBS News, η πρωτοφανής απόφαση ελήφθη καθώς ισχυρή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει την περιοχή την Πέμπτη (26/11).

«Η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Έπειτα από στενή διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, αποφασίσαμε να μεταθέσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται», ανέφερε η Macy’s σε ανακοίνωσή της.

«Ευχαριστούμε τους χιλιάδες εθελοντές, καλλιτέχνες και συνεργάτες που συμβάλλουν στη δημιουργία του μαγικού θεάματος που απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Σάββατο».

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«Η παρέλασή μας, που καθιερώθηκε το 1924 από τους εργαζομένους της Macy’s ως δώρο στην πόλη και τη χώρα μας, έχει χαρίσει μαγικές στιγμές σε εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις που περνούν από γενιά σε γενιά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ο Γουίλ Κος, εκτελεστικός παραγωγός και αντιπρόεδρος του τμήματος ψυχαγωγίας της Macy’s.

«Φέτος συμπληρώνουμε 100 παρελάσεις, ένα ορόσημο που βασίζεται στη δημιουργικότητα, τη χαρά της γιορτής και την παράδοση. Παρ’ ότι είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την αναβολή της παρέλασης, η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών είναι και θα παραμείνει η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Μαμντάνι: «Η ασφάλεια προηγείται»

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη μας είναι η σπουδαιότερη στον κόσμο, γνωρίζουμε όμως και ότι εδώ τίποτα δεν είναι εύκολο και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Παρ’ ότι ανυπομονούσαμε να γιορτάσουμε αύριο την 100ή παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s, οι ακραίες καιρικές συνθήκες μάς ανάγκασαν να τη μεταθέσουμε για το Σάββατο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στην ισχυρή καταιγίδα που αναμένεται την Πέμπτη (26/11), με ριπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών.

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«Γνωρίζω ότι πολλοί Νεοϋορκέζοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, αλλά και εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, περίμεναν με ανυπομονησία την αυριανή παρέλαση. Γνωρίζω επίσης ότι αυτή η αλλαγή προγραμματισμού θα προκαλέσει αναστάτωση, ωστόσο η ασφάλεια πρέπει να προηγείται. Και το Σάββατο, όταν τα γιγαντιαία μπαλόνια υψωθούν στον ουρανό, όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Νέας Υόρκης θα μπορούν να απολαύσουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα με ασφάλεια», κατέληξε.

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«Μεταθέτοντας την παρέλαση για το Σάββατο, όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ πιο ευνοϊκές, μπορούμε να προσφέρουμε στους Νεοϋορκέζους τη γιορτή που περιμένουν με ανυπομονησία, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά τους», δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τις.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Νέα Υόρκη

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Νέας Υόρκης, καθώς και στις κομητείες Νασάου, Σάφολκ και Γουέστσεστερ.

«Αναμένουμε έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ασφάλεια προτάσσει η δημοτική αρχή, η αστυνομία της Νέας Υόρκης και τα καταστήματα Macy’s, ενώ οι λόγοι ανησυχίας είναι βάσιμοι. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά κατά τα οποία τα γιγαντιαία μπαλόνια της παρέλασης έχουν σκιστεί, ξεφουσκώσει ή προσκρούσει σε εναέρια καλώδια.