Την αναβολή της Συνόδου Αφρικής-Τουρκίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη, ανακοίνωσε η λιβυκή πλευρά, κάτι που σημαίνει ότι αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Λιβύη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μένφι, προς τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, η απόφαση αφορά τη σύνοδο που είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα καθοριστεί το συντομότερο δυνατό, έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης, της Τουρκίας και της Λιβύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνοδος θα αποτελούσε την αφορμή για την πρώτη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη έπειτα από 15 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με φόντο την ενοποίηση της Λιβύης.

Μάλιστα, η αναβολή ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίσημη υποδοχή του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα, στις 25 Νοεμβρίου, από τον Ερντογάν.

Προς το παρόν η Άγκυρα δεν έχει σχολιάσει κάτι σχετικά με την αναβολή της συνόδου.