Αναβάλλεται- λόγω καιρού -το ταξίδι Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης

Σε επόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύηγς λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού.

Στην Αθήνα υπάρχει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη και τις συζητήσεις που έγιναν για την εμβάθυνση της συνεργασίας τον τομέα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης αλλά και για τις θαλάσσιες ζώνες.

Αν και δεν υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συνομιλιών οι δυο πλευρές συμφώνησαν ότι κράτη με αντικείμενες ακτές οφείλουν να συζητούν για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.