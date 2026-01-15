Ανάβαλος: Παράταση έως το 2027 και τροποποιήσεις μελετών – Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών

Στο επίκεντρο της πολιτικής και αγροτικής επικαιρότητας στην Αργολίδα βρίσκεται και πάλι το έργο μεταφοράς και διανομής νερού από τον Ανάβαλο στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου, μετά την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, το οποίο όμως συνεχίζει να προκαλεί έντονο πολιτικό διάλογο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναγνωρίζει ότι τμήμα του δικτύου διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές, όπως η Τίρυνθα και ο Άγιος Ανδριανός, όπου υπάρχουν ζητήματα αποχέτευσης αλλά και αρχαιολογικοί περιορισμοί. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε αλλαγή της όδευσης του δικτύου, μέσω τροποποίησης της αρχικής μελέτης, ώστε να παρακαμφθούν οι επίμαχες περιοχές.

