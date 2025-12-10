Αναβάθμιση για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ράλλυ

Τα πρωταθλήματα θα συνεχίσουν να είναι δύο, ένα σε χωμάτινη και ένα σε ασφάλτινη επιφάνεια, με τη σημαντική διαφοροποίηση ότι τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο εκάστοτε θεσμός θα αποτελείται πλέον από 5 αγώνες.

Ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα για κάθε θεσμό ξεχωριστά.

62ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος 2026

Η “εκκίνηση” του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος του 2026 θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, καθώς στις 28 και 29 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Ολυμπιακό Ράλλυ.

Η συνέχεια θα δοθεί στις 25 και 26 Απριλίου με το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, ενώ σκυτάλη θα πάρει το Ράλλυ Φθιώτιδος, το οποίο επιστρέφει στο θεσμό και θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος το Ράλλυ Μολών Λαβέ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 10-11 Οκτωβρίου. Η αυλαία του θεσμού θα πέσει με το Φθινοπωρινό Ράλλυ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος του 2026 έχει ως εξής:

• Ολυμπιακό Ράλλυ (28-29 Μαρτίου)

• Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας (25-26 Απριλίου)

• Ράλλυ Φθιώτιδος (5-6 Σεπτεμβρίου)

• Ράλλυ Μολών Λαβέ (10-11 Οκτωβρίου)

• Φθινοπωρινό Ράλλυ (7-8 Νοεμβρίου)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου 2026

Εναρκτήριος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου του 2026 είναι το Ράλλυ Λαμίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Μαρτίου.

Το Ράλλυ Αχαιός επανέρχεται στο καλεντάρι του θεσμού έπειτα από ένα χρόνο απουσίας και θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου. Στα μέσα Ιουνίου και συγκεκριμένα το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου θα λάβει χώρα ο τρίτος γύρος του θεσμού, το Ηπειρωτικό Ράλλυ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το Ράλλυ ΔΕΘ στις 12-13 Σεπτεμβρίου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου του 2026 θα ολοκληρωθεί με το Ράλλυ Κρήτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

• Ράλλυ Λαμίας (21-22 Μαρτίου)

• Ράλλυ Αχαιός (9-10 Μαΐου)

• Ηπειρωτικό Ράλλυ (13-14 Ιουνίου)

• Ράλλυ ΔΕΘ (12-13 Σεπτεμβρίου)

• Ράλλυ Κρήτης (24-25 Οκτωβρίου)



Σύντομα, η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα και για τους υπόλοιπους θεσμούς του 2026.