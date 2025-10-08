Αναβάθμιση για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ξανά στις ανεπτυγμένες αγορές μετά από 12 χρόνια

Μετά από 12 χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίστηκε και πλέον συμπεριλαμβάνεται στις ανεπτυγμένες αγορές, όπβως έγινε γνωστό την Τρίτη (7/10), από το καθεστώς «προηγμένης αναδυόμενης αγοράς» που βρισκόταν από το 2013.

Όπως αναφέρει ο Γιάννος Κντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων.

Επιπλέον, σημειώνεται, ότι η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, παρέχοντας στην επενδυτική κοινότητα την απαραίτητη περίοδο προετοιμασίας ενός έτους.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο για εμάς. Επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.»

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς οίκους και την επενδυτική κοινότητα, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της ομαλής μετάβασής του στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες.

«Ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας», λέει ο Πιερρακάκης

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει σε δήλωσή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως προσθέτει «η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά εταιρικών συνεργειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών, έναν από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, αποδεικνύοντας ότι έχει σταθεροποιηθεί και αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s, σε συνδυασμό με τη σημερινή απόφαση του FTSE Russell, αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Για την κυβέρνηση, αποτελούν επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί και δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μεταρρυθμιστική πορεία που οδηγεί τη χώρα σε σταθερή ανάπτυξη», καταλήγει στην δήλωσή του ο κ.Πιερρακάκης.