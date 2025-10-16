Αναβάθμιση «οπλοστασίου» από την κυβέρνηση για «χτύπημα» της φοροδιαφυγής - Οι 8 νέες παρεμβάσεις

Στην αναβάθμιση του «οπλοστασίου» για την αποκάλυψη «κρυφών» εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων, διακίνησης «μαύρου» χρήματος, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης προχωρά το 2026 η κυβέρνηση με την ενεργοποίηση οκτώ νέων μέτρων που καταγράφονται στο κείμενο του προϋπολογισμού που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στις Βρυξέλλες.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η δημιουργία ψηφιακών μητρώων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και η προκαταρκτική γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις για τη φορολόγηση μελλοντικών τους συναλλαγών και κινήσεων.

Αναλυτικότερα το σχέδιο δράσης για το επόμενος έτος προβλέπει:

1. Ολοκλήρωση έως το 2026 της νομοθεσίας για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων για τη κάλυψη του κενού που υπάρχει σήμερα όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτάται από των κρυπτονομίσματα.

2. Εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις που θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026.

3. Επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο των εκδηλώσεων. Επισημαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο 2025 το ψηφιακό πελατολόγιο έγινε υποχρεωτικό στο κλάδο του αυτοκινήτου όπως συνεργεία, φανοποιεία, χώροι στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

4. Υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής από όλες τις επιχειρήσεις και πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών.

5. Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας MIΔΑ στην ΑΑΔΕ για ενιαία απεικόνιση δεδομένων ιδιοκτησίας των ακινήτων. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων για κάθε φορολογούμενο. και έτσι οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν αυτόματους και μαζικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων και αδήλωτων ενοικίων.

6. Δημιουργία Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων (BI & Data Analytics) για την πρόβλεψη προτύπων μη φορολογικής συμμόρφωσης και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

7. Καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM) για την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

8. Θέσπιση νόμου για «προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις» (advance tax rulings). Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν μία προκαταρκτική γνωμοδότηση για τη φορολογική μεταχείριση, πριν από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή επιχειρηματικής κίνησης, προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα φορολογηθούν.