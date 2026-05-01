Αναβαθμισμένο Ford Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και τεχνολογία hands-free οδήγησης

Η Ford ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και πιο εκλεπτυσμένο σχεδιασμό για το δημοφιλές συμπαγές crossover.



Οι νέες εκδόσεις βασίζονται σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το Puma Gen-E το πιο δημοφιλές EV στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 2026.



«Η αγάπη που έχουμε δει να δείχνουν οι πελάτες για το Puma Gen-E σε όλη την Ευρώπη είναι η απόδειξη ότι βρήκαμε τη σωστή φόρμουλα», δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe.

«Τώρα προσθέτουμε ακόμη πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά. Με το σύστημα BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, καθιστούμε τις προηγμένες τεχνολογίες μας πιο προσιτές και προσφέρουμε μια τεχνολογική εμπειρία υψηλού επιπέδου στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων».

Απολαμβάνοντας μεγαλύτερη αυτονομία και άνεση

Το Puma Gen-E παρουσιάστηκε το 2024 και η αποδοτικότητά του αποτέλεσε πόλο έλξης για τους πελάτες ηλεκτρικών οχημάτων με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100.

Με τον βελτιωμένο σχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία αυξάνεται στα 572 km μέσα στην πόλη και στα 417 km σε μικτό κύκλο, καθιστώντας ακόμα πιο άνετα μεγαλύτερα ταξίδια και επιτρέποντας αστικές μετακινήσεις χωρίς ανάγκη φόρτισης για περισσότερες ημέρες.

Τα Puma Gen-E προσφέρει νέα και αναβαθμισμένα επίπεδα άνεσης και ευκολίας κατά την οδήγηση με την εισαγωγή της τεχνολογίας hands-free οδήγησης BlueCruise, της Ford. Διαθέσιμο τώρα για το μικρότερο μοντέλο της γκάμας Ford, το προηγμένο αυτό σύστημα υποβοήθησης επιτρέπει οδήγηση «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη το 2023 με την ηλεκτρική Mustang Mach-E της Ford. Έκτοτε έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 αγορές της Ευρώπης, αποτελώντας το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην περιοχή. Αυτό εξασφαλίζει πρόσβαση για χρήση σε περισσότερα από 135.000 km καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων, γνωστών ως Blue Zones.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι οδηγοί έχουν διαφορετικές ανάγκες, η Ford προσφέρει τώρα ευέλικτους τρόπους πρόσβασης στην τεχνολογία. Με εφάπαξ αγορά, το BlueCruise μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω πληρωμή για πολλά χρόνια, ενώ υπάρχουν και μηνιαία ή ετήσια προγράμματα για πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν το BlueCruise ή χρειάζονται τη λειτουργία hands-free οδήγησης μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους – για παράδειγμα στις καλοκαιρινές διακοπές ή για επαγγελματικά ταξίδια. Όλα τα μοντέλα Ford με δυνατότητα χρήσης του συστήματος BlueCruise μπορούν να επωφεληθούν από μία τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδο.

Τα χαρακτηριστικά του Puma Gen-E με την λειτουργία hands-free (BlueCruise)

• Εύκολη απόκτηση με ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης με επιτόκιο από 0,9%

