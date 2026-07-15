Αναβαθμισμένο σημαντικά σε πολλά σημεία αναμένεται το Xiaomi 18 Pro

Το Xiaomi 18 Pro αναμένεται να είναι μία από τις πιο επιθετικές Android ναυαρχίδες του 2026, φέρνοντας σαρωτικές αναβαθμίσεις σε κάμερα, μπαταρία, οθόνη και SoC σε σχέση με το 17 Pro. Οι έως τώρα διαρροές δείχνουν ένα μοντέλο που στοχεύει ευθέως στην κορυφή της κατηγορίας, με specs που ξεπερνούν κατά πολύ τον προκάτοχό του.

Κάμερες: από 50MP σε dual 200MP

Οι πληροφορίες θέλουν το Xiaomi 18 Pro να εξοπλίζεται με διπλή 200MP διάταξη: έναν SmartSens LOFIC 200MP κύριο αισθητήρα και έναν 200MP periscope τηλεφακό, πλαισιωμένους από έναν 50MP ultrawide. Πρόκειται για θεαματικό άλμα από το setup του 17 Pro, όπου ο τηλεφακός περιοριζόταν στα 50MP και χαμηλότερο οπτικό zoom.

Ο νέος periscope στα 85mm προσφέρει περίπου 3–3,5x οπτικό zoom, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια χάρη στην υψηλή ανάλυση. Παράλληλα, ο LOFIC κύριος αισθητήρας και ο νέος αλγόριθμος του HDR στοχεύουν σε καλύτερη διαχείριση υψηλών/σκιών και ταχύτερη αυτόματη εστίαση, κάτι που στις διαρροές χαρακτηρίζεται ως «επικό» upgrade σε dynamic range σε σχέση με τη προηγούμενη γενιά.

Μπαταρία και φόρτιση: μεγέθη… power bank

Η μπαταρία του Xiaomi 18 Pro ανεβαίνει σε περίπου στα 7.000mAh, από τα 6.300mAh του 17 Pro, με χρήση νέας τεχνολογίας silicon carbon για καλύτερη ενεργειακή πυκνότητα. Οι διαρροές μιλούν για υποστήριξη 100W ενσύρματης και 100W ασύρματης φόρτισης στο Pro, με ακόμη υψηλότερες χωρητικότητες και αντίστοιχα watt στη έκδοση Pro Max. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας, ειδικά σε χρήση με 5G, φωτογραφία και gaming, εκεί όπου το 17 Pro μπορούσε ήδη να σταθεί αξιοπρεπώς αλλά όχι εντυπωσιακά. Το combo 2nm SoC + μεγάλη μπαταρία + επιθετική γρήγορη φόρτιση είναι από τα πιο ξεκάθαρα σημεία διαφοροποίησης έναντι της προηγούμενης γενιάς.



Οθόνη και σχεδιασμός

Το Xiaomi 18 Pro φημολογείται ότι θα έρθει με 6,3" 2K LTPO OLED, επίπεδη «ultra clear» οθόνη με μεγάλα στρογγυλεμένες γωνίες και εξαιρετικά λεπτά, συμμετρικά περιθώρια. Σε σχέση με το 17 Pro, που έμενε σε 1,5K panel, πρόκειται για σαφή άνοδο σε ευκρίνεια και ποιότητα, με έμφαση σε premium αισθητική και καλύτερη αίσθηση στο χέρι. Στο κάτω μέρος της οθόνης αναμένεται ultrasonic in display σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ η σειρά Pro φαίνεται να υιοθετεί «privacy display» που περιορίζει τις γωνίες θέασης, αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στο Galaxy S26 Ultra. Το δευτερεύον πίσω display που γνωρίσαμε στο 17 Pro παραμένει, αλλά με μεγαλύτερο μέγεθος και AI powered «smart window» για ειδοποιήσεις, selfie framing και πληροφορίες.



SoC, ήχος και haptics

Στο εσωτερικό του, το Xiaomi 18 Pro αναμένεται να φορά το Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 στα 2nm, σε διαμόρφωση 2+3+3 πυρήνων με 16MB cache και στόχευση σε υψηλή απόδοση με καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά. Αυτό από μόνο του συνιστά σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το 8 Elite Gen 5 της σειράς 17, ειδικά σε επιδόσεις για gaming και κάμερα. Οι διαρροές κάνουν επίσης λόγο για αναβαθμισμένα στερεοφωνικά ηχεία και μεγαλύτερο μηχανισμό ανάδρασης, προσφέροντας πιο πλούσιο ήχο και πιο «γεμάτο» haptic feedback. Όλα τα μοντέλα της σειράς 18 θα έρθουν με HyperOS 4 πάνω σε Android 17, με κοινή φιλοσοφία βελτιστοποίησης hardware σε όλες τις εκδόσεις.

Χρονοδιάγραμμα και θέση στην αγορά

Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε λανσάρισμα του Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max τον Σεπτέμβριο στην Κίνα, με το βασικό Xiaomi 18 και το 18 Ultra να ακολουθούν αργότερα. Αν οι διαρροές επιβεβαιωθούν, το 18 Pro θα είναι ένα από τις πιο «επιθετικες» καμερο-κεντρικές ναυαρχίδες της χρονιάς, σηματοδοτώντας πραγματικό «άλμα γενιάς» από το 17 Pro και ανεβάζοντας τον πήχη για Samsung, Google και τους υπόλοιπους παίκτες στην αγορά των high-end συσκευών.