Αναβαθμίστηκαν οι 17 παιδικοί σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης - Τι θα ακολουθήσει
Η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών αποτέλεσε προτεραιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής.
Με την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος ανακαινίσεων ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, και οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι πλέον πλήρως ανακαινισμένοι και αδειοδοτημένοι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων, Γεώργιος Αρβανίτης.
Όπως ανέφερε στο «ΤyposThes», η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών αποτέλεσε προτεραιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής, καθώς οι εγκαταστάσεις που παρέλαβε παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις. «Για εμάς ήταν πρώτιστο μέλημα η ανακαίνιση των δημοτικών παιδικών σταθμών, γιατί βρήκαμε μια εικόνα εγκατάλειψης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι αρκετά κτίρια είναι ιδιαίτερα παλιά και έπρεπε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017.
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