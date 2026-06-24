Αναβαθμίζεται το Εφετείο Αθηνών: Προχωρούν έργα υποδομών και αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης

Σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στο Εφετείο Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του μεγαλύτερου δικαστηρίου της χώρας και την αναβάθμιση της ασφάλειας για δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εγκαινίασε τη νέα δικαστική αίθουσα Δ5 στο ισόγειο του Εφετείου Αθηνών, παρουσία του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, της προϊσταμένης του Εφετείου Αθηνών Σοφίας Λιγνού, των μελών της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου, Δημήτρη Κοντόπουλου και Κώστα Σαργιώτη, καθώς και δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων.

Νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

Η νέα αίθουσα δημιουργήθηκε προκειμένου να φιλοξενεί υποθέσεις με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και διαδίκων.

«Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε, όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ. Μπούγα, ώστε να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης κατά την τελετή των εγκαινίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο έργο εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού στο δικαστικό μέγαρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.

«Ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελούσε βασική προτεραιότητα.

Τα επόμενα έργα στο Εφετείο

Ο κ. Φλωρίδης γνωστοποίησε επίσης ότι προχωρά η ανάπλαση της Πλατείας Δικαιοσύνης στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης το έργο αξιοποίησης του υπόγειου χώρου στάθμευσης του Εφετείου Αθηνών.

Όπως ανέφερε, ο χώρος παραμένει σήμερα αναξιοποίητος, παρά το γεγονός ότι διαθέτει προβλεπόμενη χωρητικότητα 1.500 θέσεων στάθμευσης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Εφετείου βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση του δικαστηρίου μέσω της δημιουργίας Ποινικού Τμήματος.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του Δικαστικού Χάρτη και την επίδρασή της στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη του Εφετείου Αθηνών Σοφία Λιγνού αναφέρθηκε στις σημαντικές εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο δικαστικό μέγαρο τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη σημασία είχε η εγκατάσταση κλιματισμού σε όλες τις δικαστικές αίθουσες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν ακόμη και σε διακοπές δικών λόγω ακραίων θερμοκρασιών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση δαπέδων σε συνολική έκταση 5.500 τετραγωνικών μέτρων, έργο που ενισχύει τόσο την καθαριότητα όσο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η κ. Λιγνού αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των εργασιών για το κλείσιμο της ράμπας που οδηγούσε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Πλέον έχουν τεθεί σε λειτουργία πύλες ασφαλείας και στο συγκεκριμένο κτίριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των ανελκυστήρων και την αποκατάσταση της οροφής του δικαστικού μεγάρου.