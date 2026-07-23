Ανάβει «φωτιές» ο Ατζούν: Αποκάλυψε το ποσοστό για τη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη, αφού τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Χαλ.

Η Χαλ από την άλλη, φαίνεται πως είναι στο τελικό στάδιο και περιμένει την ολοκλήρωση της μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα.

Ο Τούρκος ιδιοκτήτης της, Ατζούν Ιλιτζάλι, ανέβασε μία αρκετά ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Συγκεκριμένα, έγραψε: “Για να προλάβω τις ψεύτικες εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις μεταγραφές μας, τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία”.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

Στη συνέχεια ανέφερε τους κλεισμένους Μπάτλαντ, Ζαμπράνο, Τάργκετ και στη συνέχεια παρέθεσε κάποιες σημαίες. Ανάμεσά τους και η ελληνική σημαία με το ποσοστό 90%. Πρόκειται προφανώς για την περίπτωση του Τζολάκη.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, Ατζούν Ιλιτζάλι είχε δηλώσει: “Ναι, περιμένουμε να υπογράψουμε. Είναι πολύ ταλαντούχος και σημαντικός τερματοφύλακας. Είναι πολύ νέος, 23 ετών, και έχει την ευθύνη ενός μεγάλου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Ελπίζω σε δύο ή τρεις μέρες να μπορέσουμε να το οριστικοποιήσουμε, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί”.