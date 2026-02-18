Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, από το αρμόδιο δικαστήριο η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε, μάλιστα, σήμερα στο δικαστήριο, όπως επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός της υπόθεσης που ήταν παρόν στο συμβάν.

Ο Χρήστος Μάστορας σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια τόνισε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έχω πολλά να πω, μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη και εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά, εμπιστεύομαι την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου».».

Μάστορας: «Θέλω να πω ένα τεραστιο ευχαριστώ που περιμενατε, δυστυχώς δεν έγινε η δικη. Είμαι εδώ για να αναλαβω τις ευθυνες μου»

📹Ευγενία Γιανακέλλου pic.twitter.com/8u5Ctm2cJZ — Flash.gr (@flashgrofficial) February 18, 2026

Τι είχε συμβεί

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2025 ο Χρήστος Μάστορας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών στην Ομόνοια. Απέφυγε το πρώτο μπλόκο, ωστόσο έπεσε σε δεύτερο στη συνέχεια, το οποίο προσπάθησε να αποφύγει ξανά.

Την ώρα που έκανε, όμως, ελιγμό για να αποφύγει τον αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει, πήγε να πέσει πάνω του, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, αλλά τελικά σταμάτησε. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μάστορας υποστηρίζει ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ δεν είχε καταλάβει ότι γινόταν αλκοτέστ. Αμέσως τον συνέλαβαν, του ασκήθηκε ποινική δίωξη, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με τη δίκη να παίρνει αναβολή.

Δεν ήταν η μόνη αναβολή. Η υπόθεση έλαβε τον Φεβρουάριο την τρίτη κατά σειρά αναβολή της για τις 5 Ιουνίου καθώς ο Χρήστος Μάστορας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και έτσι η δίκη του τραγουδιστή αναβλήθηκε λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης του.