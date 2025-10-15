Αναβλήθηκε η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε 43χρονη επειδή οδηγούσε αργά

Αναβολή για τις 29 Οκτωβρίου 2025 δόθηκε στη δίκη του 38χρονου επιχειρηματία στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε μια 43χρονη γυναίκαστην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά. Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα και των δύο πλευρών, ώστε να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Η καταγγελία-σοκ του θύματος

Όπως ανέφερε η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα αλλά σύμφωνα με το όριο, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον οδηγό του οχήματος που ακολουθούσε. Όπως υποστήριξε η καταγγέλλουσα, εκείνος άρχισε να κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Λίγο αργότερα, την προσπέρασε, σταμάτησε απότομα μπροστά της και κατέβηκε από το όχημά του.

Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της επιτέθηκε, τραβώντας τη βίαια από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει τραύματα στο κεφάλι και να κοπεί μέρος από τα μαλλιά της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο φερόμενος δράστης της χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

«Λίγα της κάνω»

Η 43χρονη όχι μόνο περιέγραψε την επίθεση αλλά παρουσίασε φωτογραφίες με εμφανή τραύματα που – όπως υποστήριξε – προκλήθηκαν από τον ίδιο τον γιατρό, ο οποίος φέρεται να είναι πλαστικός χειρουργός. Ανέφερε επίσης ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας παρενέβη, ωστόσο ο φερόμενος δράστης απάντησε κυνικά: «Λίγα της κάνω».

«Ήμουν στον δρόμο, πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Με πλησίασε, με έπιασε από τα μαλλιά, με χτυπούσε. Ήθελε να με βγάλει έξω από το αμάξι. Έχω τραύματα, φοβάμαι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναοδηγήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων η γυναίκα.