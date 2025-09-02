Αναβρασμός και αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα πάει στην ομιλία Τσίπρα ο Φάμελλος

Με τη φημολογούμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, αντίπαλοι αλλά και σύντροφοι του πρώην πρωθυπουργού, τηρούν στάση αναμονής απέναντι του, ως ότου ανοίξει τα χαρτιά του.

Τα βλέμματα στην προοδευτική παράταξη στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, στο συνέδριο του Economist, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και στα πρόσωπα που θα παραστούν στην ομιλία του.

Η «ομάδα Τσίπρα»

Το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του την τελευταία διετία, δουλεύουν «πυρετωδώς» τα τελευταία 24ώρα. Η νέα δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, εκ των πραγμάτων αποτελεί μια κίνηση η οποία «προκαλεί» και ταυτόχρονα «προβοκάρει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Θα πραγματοποιηθεί 24 ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, ενώπιον των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Επομένως, θα επιχειρήσει να θέσει τη δική του ατζέντα, να αποδομίσει την κυβερνητική πολιτική και φυσικά, να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Επομένως, τα πάντα θα πρέπει να λειτουργήσουν «ρολόι».

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, θα βρίσκονται στο πλευρό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά του στη συμπρωτεύουσα θα είναι ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος.

Δεν θα πάει στην ομιλία Τσίπρα ο Φάμελλος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό -αν κι εφόσον εξασφαλίσουν πρόσκληση- θα βρίσκονται αρκετά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής, δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρών διότι θα συμμετέχουν στην εξόρμηση που θα πραγματοποιήσει το κόμμα στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει της συμμετοχής του Σωκράτη Φάμελλου, στη ΔΕΘ. Κάτι που έχει προγραμματιστεί εδώ και μήνες.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, το ίδιο ισχύει και για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει επιλέξει να υπερασπίζεται την «κληρονομιά» της διακυβέρνησης Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, στις επιθέσεις που δέχεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως μιλώντας στο Action 24, δεν θα παραστεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αλλά θα στείλει εκπρόσωπο του καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία.

Οι «δυο γραμμές» του Μαξίμου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στην κυβέρνηση φαίνεται ότι υπάρχουν δύο γραμμές ως προς την αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού – με κυβερνητικά στελέχη να θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Η πρώτη, είναι εκείνη που επιμένει στη σκληρή στάση. Εκφράστηκε από τον Παύλο Μαρινάκη, την περασμένη εβδομάδα και τον ακολούθησε, χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, που εξαπέλυσε σφοδρά πυρά.

Η δεύτερη, είναι εκείνη που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τον πρωθυπουργικό περίγυρο και η οποία επιμένει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για την κυβέρνηση. Αρχικά, εκφράστηκε από τον «γαλάζιο» βουλευτή, Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέλαβαν με τον ίδιο τρόπο τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Action 24.

