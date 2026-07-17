Αναβρασμός στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ - Αποχωρούν μαζικά μέλη του κόμματος

Ραγδαίες συνεχίζονται οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με το τι μέλλει γενέσθαι μέχρι αύριο που αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή να είναι άγνωστο. Σε επίπεδο Βουλής, σήμερα υπήρξε νέο μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών, με την κοινοβουλευτική ομάδα (ΚΟ) του κόμματος που προ τριών ετών είχε αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα πια -και για την ώρα- να αριθμεί μόλις 12 βουλευτές. Αύριο επίσης έχει προγραμματιστεί να εκλεγεί και νέος πρόεδρος της ΚΟ, με τον Π. Πολάκη που είχε δηλώσει το ενδιαφέρον του για τη θέση τελικά να υπαναχωρεί και να μη θέτει υποψηφιότητα.

Την ίδια ώρα, όμως, που συντελούνται αυτά στο κεντρικό επίπεδο, το κόμμα αντιμετωπίζει ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα, καθώς σημειώνονται μαζικές αποχωρήσεις στη βάση του, με κίνδυνο να μείνει, πέραν από ακέφαλο, και ασώματο.

Πέραν των σιωπηλών αποχωρήσεων που συμβαίνουν εδώ και καιρό, τις τελευταίες μέρες με δημόσιες ανακοινώσεις τους δηλώνουν μαζικά πως παραιτούνται και φεύγουν από το κόμμα μέλη των Συντονιστικών των Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων Μελών. Στη δε περίπτωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Αθήνας η αποχώρηση αφορά όλα τα μέλη της οργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, σε σχετικές επίσημες ανακοινώσεις έως τώρα έχουν προβεί το σύνολο των μελών του Συντονιστικού της οργάνωσης μελών (ΟΜ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γλυφάδας, Αλίμου, Νέας Σμύρνης και Φαλήρου, ενώ με δηλώσεις τους έχουν ενημερώσει πως αποχωρούν και αρκετά μέλη από οργανώσεις του Βύρωνα και της Α' Αθήνας.

Οι λόγοι που παρουσιάζουν είναι περίπου οι ίδιοι, κάνοντας λόγο για απαξίωση του κόμματος και για βλαπτικές προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μιλούν ευθέως για αυτοδιάλυση του κόμματος, προκειμένου να στηριχθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως, για παράδειγμα, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Νότιας Αθήνας: «Στο πλαίσιο αυτό, εμμένουμε σταθερά στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου για τη στήριξη της ΕΛ.Α.Σ. και επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρέπει να κατεβάσει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο που θα βάθαινε την εσωστρέφεια. Παραιτούμαστε από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Δεν αποχωρούμε από την Αριστερά, ούτε από τις ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη. Γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία. Και αυτή την ευθύνη δεν έχουμε δικαίωμα να την εγκαταλείψουμε».