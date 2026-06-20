Ανάβυσσος: Βίντεο με αυτοκίνητο που πέφτει σε ρεματιά - Έχασε τον έλεγχο η οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ανάβυσσο, όταν μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να καταλήξει σε ρεματιά. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 19:00 στη Λεωφόρο Αναβύσσου. Η οδηγός κινούνταν με το μικρό ηλεκτρικό της αυτοκίνητο όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε εκτός δρόμου.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο:

«Mου έφυγε το αμάξι» λέει η οδηγός

Περαστικοί οδηγοί που έγιναν μάρτυρες του ατυχήματος σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας από το όχημα.

Η ίδια, μιλώντας μέσα από το ασθενοφόρο, περιέγραψε τις στιγμές πριν από το ατύχημα. «Πήγαινα προς την Ανάβυσσο και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είναι κι έτσι το αυτοκίνητο που φεύγει εύκολα», είπε η τραυματίας οδηγός στο Star.

Στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα και τα χέρια

Η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς φορούσε ζώνη ασφαλείας, γεγονός που φαίνεται να περιόρισε τη σοβαρότητα των τραυματισμών της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, καθώς έφερε τραύματα κυρίως στον αυχένα και στα χέρια.

Όπως ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση, «Τη βγάλαμε έξω, τη βοηθήσαμε, της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, καθώς ήταν εγκλωβισμένη».