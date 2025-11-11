Αναζωπύρωση επιθυμιών του παρελθόντος για 3 ζώδια σήμερα 11/11

Βρισκόμαστε σε περίοδό που ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας κινείται φαινομενικά ανάδρομος σε μία δύσκολη θέση για αυτόν, στον Τοξότη, γεγονός που καθιστά δύσκολες και μετ’εμποδίων τις επικοινωνίες γύρω μας.

Ειδικά σήμερα όμως μας δίνεται η ευκαιρία να επεξεργαστούμε σχέδια και επιθυμίες του παρελθόντος, ενώ η μέρα θα επαναφέρει στο προσκήνιο: φλερτ που είχαν μείνει στην μέση, ερωτικούς συντρόφους που αναζωπυρώνεται η επιθυμία τους για επανασύνδεση, δημιουργικά σχέδια που για κάποιο λόγο είχαν παγώσει!

Είναι λοιπόν μία Τρίτη που έρχεται με άρωμα παρελθόντος και με την ευκαιρία να αναθερμάνουμε σχέσεις! Τα ζώδια που ευνοούνται σήμερα είναι οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες ιδιαίτερα όσοι είναι γεννημένοι: 24–28 Μαρτίου, 27–31 Ιουλίου, 26–30 Νοεμβρίου.



Κριός – “Έμπνευση και αναθέρμανση στόχων”



Η μέρα σε κινητοποιεί θετικά, Κριέ μου! Η Σελήνη από τον φλογερό Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή από τον Τοξότη αναμοχλεύει επιθυμίες, σχέδια και όνειρα που είχες αφήσει στη μέση. Ένα δημιουργικό project ή μια ιδέα του παρελθόντος επανέρχεται στο προσκήνιο, ίσως μέσα από μια συζήτηση ή ένα άτομο που σου εμπιστεύεται κάτι σημαντικό. Σήμερα θα έχεις τη δυνατότητα να δεις πιο καθαρά τι αξίζει να συνεχίσεις, αλλά και πώς να διορθώσεις λάθη προηγούμενων επιλογών. Η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά αν ακολουθήσεις τη διαίσθηση και τον ενθουσιασμό σου χωρίς βιασύνη. Κάποιο μήνυμα ή πρόταση σε γεμίζει με ενέργεια και σου ανοίγει προοπτική για επόμενο βήμα.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην φοβηθείς να επανέλθεις σε ιδέες που δεν ευδοκίμησαν παλαιότερα — τώρα έχεις ωριμάσει και μπορείς να τις στηρίξεις πρακτικά. Απόφυγε ωστόσο την υπερβολική σιγουριά ή την ανάγκη να επιβάλεις τη γνώμη σου. Άκουσε και μάθε από όσα ξαναέρχονται στο φως.

Ταύρος – “Η καρδιά σου δείχνει τον δρόμο”

Φίλε μου Ταύρε, η σημερινή όψη Σελήνης – Ερμή ανοίγει ένα παράθυρο επικοινωνίας που σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου! Θέματα σπιτιού, οικογένειας ή ενός κοντινού προσώπου αναζωπυρώνονται, αλλά με πιο ώριμη, κατασταλαγμένη ματιά. Ο Δίας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Καρκίνο, και για εσένα αυτό σημαίνει επιστροφή σε συζητήσεις ή συμφωνίες που μπορούν τώρα να εξελιχθούν πολύ θετικά για σένα. Αν έχεις επαγγελματικά σχέδια ή οικονομικά που σχετίζονται με συνεργασίες, ίσως λάβεις ένα νέο σήμα. Το απόγευμα μπορεί να φέρει ένα ζεστό τηλεφώνημα ή μια αναπάντεχη συνάντηση που αγγίζει την καρδιά σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Εμπιστεύσου περισσότερο το συναίσθημα και λιγότερο τον φόβο της αλλαγής. Μη βιαστείς να πάρεις τελικές αποφάσεις για οικονομικά – οι αναθεωρήσεις του Δία θα σου δείξουν πού κρύβεται η πραγματική ευκαιρία.

Δίδυμοι – “Επικοινωνία με άρωμα επιστροφής”



Η Τρίτη φέρνει δυνατή κινητικότητα στις επαφές σου, αγαπημένε Δίδυμε! Με τη Σελήνη στον Λέοντα και τον ανάδρομο Ερμή σε τρίγωνο, η επικοινωνία ρέει, αλλά κυρίως για υποθέσεις που αφορούν το παρελθόν. Παλιές γνωριμίες, φίλοι, ακόμη και κάποια πρόσωπα από το παρελθόν εμφανίζονται και πάλι στο παρόν σου! Οι επαγγελματικές συνεννοήσεις ευνοούνται, αρκεί να παραμείνεις ξεκάθαρος και να κρατήσεις ισορροπίες. Ο ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο σε καλεί να επανεξετάσεις πώς διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου και να αποφύγεις επιπόλαιες αγορές ή μεγάλα έξοδα. Η μέρα είναι ζωντανή, γεμάτη μηνύματα και προσκλήσεις – κράτα μόνο όσα έχουν ουσία.

Αστρολογική Συμβουλή:

Άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με άτομα που χάθηκαν στο παρελθόν, αλλά απόφυγε να μπλέξεις πάλι συναισθηματικά αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση. Εξέτασε ξανά τα οικονομικά σου σχέδια, ιδίως όσα αφορούν κοινές συμφωνίες ή συνεργασίες.

Καρκίνος – “Αναθεώρηση στόχων και σχέσεων”



Με τον Δία να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σου, Καρκίνε μου, ένα σημαντικό κεφάλαιο ζωής μπαίνει σε φάση αναθεώρησης. Δεν είναι ώρα για βιαστικές κινήσεις· είναι στιγμή να δεις τι πραγματικά σε κάνει χαρούμενο και ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν κοντά σου. Η Σελήνη από τον Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή από τον Τοξότη σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις θέματα δουλειάς, συνεργασιών και καθημερινότητας. Ίσως λάβεις νέα από ένα πρόσωπο του παρελθόντος που σου ξυπνά συναισθήματα ή σκέψεις που πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω.

Αστρολογική Συμβουλή:

Μείνε ανοιχτός στις συζητήσεις, αλλά διατήρησε τον ρεαλισμό σου. Μη δεσμεύεσαι σε τίποτα οριστικό – η πορεία του Δία σε προετοιμάζει για μια μεγάλη επαναξιολόγηση ζωής. Τόλμησε να επουλώσεις σχέσεις, αλλά απόφυγε να επιστρέψεις σε ό,τι έχει ήδη “τελειώσει”.

Λέων – “Λάμψη, επικοινωνία και δημιουργικό ξύπνημα”



Αγαπητέ μου Λέοντα, σήμερα Τρίτη, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει να βρίσκεσαι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το τρίγωνο της με τον ανάδρομο Ερμή, σου χαρίζει γοητεία, πνεύμα και ενέργεια που. Οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα μπορεί να ανασύρουν ιδέες ή προτάσεις από το παρελθόν, τώρα όμως με καλύτερες προοπτικές. Αν έχεις επαγγελματικά σχέδια που συνδέονται με δημιουργικότητα, τέχνη, επικοινωνία ή διδασκαλία, είναι η στιγμή να τα ξαναδείς με φρέσκια ματιά. Ο Δίας που γυρίζει ανάδρομος σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τι σημαίνει επιτυχία και τι πραγματική χαρά για σένα. Ένα φλερτ ή συναισθηματική προσέγγιση μπορεί να ζωντανέψει τη μέρα.

Αστρολογική Συμβουλή: Αναθεώρησε στόχους χωρίς να μπλοκάρεις την έμπνευσή σου. Απόφυγε την υπερβολή ή την ανάγκη να εντυπωσιάσεις. Οι κινήσεις σου να έχουν ουσία και αυθεντικότητα – έτσι θα προσελκύσεις τα σωστά άτομα και ευκαιρίες.

Παρθένος – “Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί”



Η μέρα σε καλεί να στραφείς προς τον εσωτερικό σου κόσμο, Παρθένε μου. Η Σελήνη στον Λέοντα φωτίζει τις πιο κρυφές σου σκέψεις και ο ανάδρομος Ερμής (κυβερνήτης σου) σου υπενθυμίζει κάτι που ίσως άφησες στη μέση: μια εκκρεμότητα, μια υπόσχεση ή μια ευκαιρία για συγχώρεση. Με τον Δία να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Καρκίνο, αναθεωρείς σχέσεις φιλίας ή συνεργασίες που σου δίνουν λιγότερα απ’ όσα προσφέρεις. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου δείξει έμπρακτα ότι αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Άκουσε την καρδιά σου, όχι τις ανασφάλειες. Μια έμπνευση ή σύμπτωση δείχνει τον δρόμο προς μια πιο φωτεινή επιλογή.

Αστρολογική Συμβουλή: Δώσε χώρο στη διαίσθησή σου – σήμερα σου “μιλάει” καθαρά. Απόφυγε ωστόσο τις βιαστικές αποκαλύψεις και κράτησε τα σχέδιά σου προστατευμένα. Τόλμησε να κλείσεις ένα κύκλο που σε κουράζει και να προετοιμαστείς για κάτι νέο, πιο αληθινό.

Ζυγός – “Επαφές που ξαναζωντανεύουν”



Η σημερινή Τρίτη, Ζυγέ μου, φέρνει νέα πνοή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Σελήνη από τον Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή από τον Τοξότη ανοίγει ξανά δίαυλους επικοινωνίας με άτομα που είχες απομακρυνθεί. Μια φιλία ή συνεργασία μπορεί να ξαναζωντανέψει, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις μήνυμα από πρόσωπο που σου είχε λείψει. Ο ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο επαναφέρει στο προσκήνιο επαγγελματικά ή κοινωνικά θέματα, ζητώντας σου να δεις ρεαλιστικά τις προσδοκίες σου. Η μέρα είναι ιδανική για να επαναδιαπραγματευτείς μια συμφωνία ή να διορθώσεις μια επικοινωνιακή παρεξήγηση. Άκουσε προσεκτικά τι λένε οι άλλοι – κάτι πολύτιμο μπορεί να κρύβεται πίσω από τα λόγια τους.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να πιέσεις για απαντήσεις ή να βιαστείς σε αποφάσεις. Αντίθετα, τόλμησε να κάνεις το πρώτο βήμα για επανασύνδεση ή εξομάλυνση μιας σχέσης. Η διπλωματία και η ανοιχτή καρδιά σου είναι τα κλειδιά της ημέρας.

Σκορπιός – “Ξαναβρίσκεις το ρυθμό σου”



Η Σελήνη στο Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας σου Σκορπιέ μου , φέρνοντας επαφές με πρόσωπα που στο παρελθόν συνέβαλαν στην εξέλιξή σου. Ίσως ένα παλιό επαγγελματικό σχέδιο ή συνεργασία επιστρέψει με νέες προοπτικές. Με τον Δία να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Καρκίνο, σε ωθεί να αναθεωρήσεις το πού κατευθύνεις την ενέργειά σου και ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά τον κόπο. Μπορεί να νιώσεις τη διάθεση να ξεφύγεις, να ταξιδέψεις ή να μάθεις κάτι καινούριο. Επίσης, μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει την επιβεβαίωση που ζητούσες και να αναπτερώσει το ηθικό σου.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απέφυγε να προσπαθήσεις να επιβληθείς στους γύρω σου. Αντίθετα, τόλμησε να δείξεις ευελιξία και εμπιστοσύνη. Μπορείς να ξανακερδίσεις χαμένες ευκαιρίες, αρκεί να κινηθείς με διπλωματία και σωστό timing.

Τοξότης – “Ένα παλιό όνειρο σε καλεί ξανά”



Ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με τη Σελήνη από τον Λέοντα σήμερα Τρίτη, φωτίζοντας παλιά σχέδια και επιθυμίες που τώρα μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα. Η ανάγκη να εκφραστείς, να ταξιδέψεις ή να μοιραστείς τη γνώση σου είναι έντονη. Μπορεί να έρθει μία είδηση από πρόσωπο που είναι μακριά ή να ξανασυναντήσεις με έναν άνθρωπο που επηρέασε την πορεία σου. Ο ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο ανακινεί συναισθήματα και σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις τι θεωρείς πραγματική ασφάλεια, υλική ή συναισθηματική. Σήμερα βρίσκεις έμπνευση και αισιοδοξία, αρκεί να μη χαθείς σε υπερβολές ή φαντασιώσεις.

Αστρολογική Συμβουλή:

Είναι ώρα να επανεξετάσεις σχέδια ζωής. Τόλμησε να δεις ξανά το “μεγάλο σου όραμα” με ρεαλισμό, αλλά χωρίς να το ακυρώσεις. Απόφυγε τα μεγάλα λόγια και επικεντρώσου σε πράξεις που δείχνουν σταθερή πρόθεση.

Αιγόκερως – “Ξαναπιάνεις το νήμα των εξελίξεων”



Η Τρίτη αυτή, Αιγόκερέ μου, σε φέρνει αντιμέτωπο με παλιά ζητήματα που ζητούν οριστική τακτοποίηση. Η Σελήνη από τον Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή από τον Τοξότη φωτίζει οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Μπορεί να λάβεις είδηση για καθυστερημένη πληρωμή ή να προκύψει νέα συμφωνία βασισμένη σε προηγούμενες συζητήσεις. Με τον Δία να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του απέναντί σου, στον Καρκίνο, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπαίνουν σε φάση επανεξέτασης. Μην εκπλαγείς αν κάποιο άτομο από το παρελθόν αναζητήσει ξανά επαφή· ο κύκλος φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αστρολογική Συμβουλή:

Επανεξέτασε όσα έχεις χτίσει, χωρίς βιασύνη να γκρεμίσεις ή να υποσχεθείς. Τόλμησε να ζητήσεις διευκρινίσεις εκεί όπου χρειάζεται, αλλά απόφυγε την αυστηρότητα ή την ψυχρή στάση. Οι ισορροπίες αποκαθίστανται με κατανόηση, όχι με έλεγχο.

Υδροχόος – “Σχέσεις σε φάση ανασύνδεσης”



Υδροχόε μου, σήμερα Τρίτη η Σελήνη από τον απέναντί σου Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή ανακινεί δυναμικά τον τομέα των σχέσεων. Μια κουβέντα που έμεινε στη μέση μπορεί να συνεχιστεί, αυτή τη φορά πιο ήρεμα και εποικοδομητικά. Ίσως λάβεις μήνυμα από πρόσωπο που είχατε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Δίας που γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο αγγίζει την καθημερινότητά σου και σε ωθεί να αναθεωρήσεις το πρόγραμμά σου, τον τρόπο που δουλεύεις, αλλά και τη σχέση σου με το σώμα και την ευεξία σου. Η μέρα σε βοηθά να ξαναβρείς τη ροή σε μια σχέση ή συνεργασία που είχε “παγώσει”.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην αγνοείς τα μικρά σημάδια ενδιαφέροντος από τους άλλους – κρύβουν ευκαιρίες για ουσιαστική επανασύνδεση. Απόφυγε όμως να υπεραναλύεις τα πάντα. Τόλμησε να ακούσεις με την καρδιά και όχι μόνο με τη λογική σου.

Ιχθύες – “Μικρές επανεκκινήσεις, μεγάλα αποτελέσματα”



Η ημέρα ανοίγει το δρόμο για θετικές εξελίξεις στην καθημερινότητα σου , Ιχθύ μου. Η Σελήνη από τον Λέοντα σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή σε βοηθά να επανεξετάσεις πρακτικά ζητήματα στη δουλειά ή στο σπίτι, βρίσκοντας πιο ευέλικτες λύσεις. Ίσως ξαναδείς ένα σχέδιο που είχες αφήσει στη μέση και τώρα μπορείς να το ολοκληρώσεις. Με τον Δία – κυβερνήτη σου – να ξεκινά ανάδρομος στον Καρκίνο, γυρίζεις σε όσα σε γεμίζουν πραγματικά· μπορεί να ξανασυναντήσεις μια δημιουργική δραστηριότητα, ένα χόμπι ή ένα πρόσωπο που αναζωογονεί τη διάθεσή σου. Η μέρα φέρνει ζεστασιά, συγκίνηση και ανακούφιση από κάτι που σε πίεζε.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απόφυγε να δώσεις πολλές υποσχέσεις ή να “φορτωθείς” ευθύνες άλλων. Τόλμησε να φροντίσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου — σωματικά και συναισθηματικά.