Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Εύβοια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Τα στοιχεία που δείχνουν εμπρησμό

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Αναζωπύρωση της φωτιάς που μαίνεται από χθες Σάββατο (20/6) στην Κάρυστο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όπως μεταδίδει το eviaonline.gr.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή της Εύβοιας, προκειμένου να σβήσουν το νέο πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το eviaonline.gr, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η μεγάλη φωτιά του Σαββάτου στην Κάρυστο να προήλθε από εμπρησμό.

Τα στοιχεία που φαίνεται να συνηγορούν στην εκδοχή αυτή είναι:

Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που φέρνει στην δημοσιότητα το evia online, ακριβώς δίπλα από επαρχιακό δρόμο όπου δύσκολα περνάει κάποιος.

Το γεγονός ότι από το σημείο δεν περνάει καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλη αιτίας ανέφλεξης. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι την έκδοση τελικού πορίσματος.

Φωτ.: eviaonline.gr

Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί από το βράδυ του Σαββάτου.