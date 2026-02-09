Άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία πρώην του - «Θα μου λείψει το GTA» φώναζε κλαίγοντας

Απίστευτες εικόνες κατέγραψαν κάμερες σώματος της αστυνομίας, τη στιγμή που ένας 35χρονος ξεσπά σε κλάματα κατά τη σύλληψή του, λέγοντας πως «θα του λείψει το GTA», λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Ρόμπερτ Ρίτσενς, 35 ετών, από την Οξφόρδη, εξαπέλυσε μια άγρια και βίαιη επίθεση σε βάρος της 40χρονης Ρέιτσελ Βον, την οποία, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές και την ποδοπάτησε επανειλημμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προκάλεσε πολλαπλά σοβαρά κατάγματα πλευρών και τραυματική εγκεφαλική κάκωση, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 16 έτη και έναν μήνα, αφού δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της Ρέιτσελ Βον από το Άμπινγκντον.

Το πρωί της 30ής Μαΐου του περασμένου έτους, περίπου στις 6:30, ο Ρίτσενς κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, ομολογώντας ότι είχε σκοτώσει μια γυναίκα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 40χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σημείο. Ο δράστης συνελήφθη την ίδια ημέρα και κατηγορήθηκε για φόνο στις 31 Μαΐου.

«Θα μου λείψει το GTA»

Στα πλάνα από την κάμερα σώματος της αστυνομίας, ο Ρίτσενς εμφανίζεται δεμένος με χειροπέδες, γονατισμένος και σε κατάσταση πανικού, ενώ κλαίει λέγοντας: «Θα μου λείψει το GTA». Όταν αστυνομικός τον ρώτησε ποιο παιχνίδι εννοεί, εκείνος απάντησε: «Το έξι», προσθέτοντας: «Θα πάω ισόβια».

Σε άλλο σημείο της καταγραφής, ο 35χρονος ακούγεται να λέει: «Τη σκότωσα κατά λάθος, τουλάχιστον το παραδέχτηκα. Θα μου λείψει το GTA, θα πάω ισόβια», ενώ συνεχίζει να κλαίει λέγοντας ότι «δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό του» και πως «θα μπορούσε να είχε φύγει».

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, ο δικαστής Ίαν Πρίνγκλ τόνισε ότι ο κατηγορούμενος υπέβαλε το θύμα σε «μια βίαιη επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι», επισημαίνοντας ότι ο πόνος και η ταλαιπωρία που υπέστη αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα.

Μετά την καταδίκη, ο επικεφαλής ερευνητής της υπόθεσης, Στιούαρτ Μέι, δήλωσε ότι οι σκέψεις του παραμένουν με την οικογένεια της Ρέιτσελ Βον, τονίζοντας πως ο δράστης ενήργησε «άκαρδα», άφησε το θύμα αβοήθητο και κάλεσε την αστυνομία μόνο όταν δεν είχε άλλη επιλογή.