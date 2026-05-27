Άνδρας υποβλήθηκε σε τεστ DNA ισχυριζόμενος ότι είναι ο Μπεν - Η Κέρι Νίνταμ έκοψε επαφή μαζί του

Με ιδιαίτερη αγωνία περιμένει η μητέρα του εξαφανισμένου Μπεν Νίνταμ τα αποτελέσματα του τεστ DNA που έχει ζητηθεί από έναν άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος της.

Ύστερα από 35 χρόνια αναζήτησης, η Κέρι Νίνταμ εξακολουθεί να ελπίζει πως θα ξαναδεί τον γιο της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξουν τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης, δεν επιθυμεί να έχει καμία επαφή με τον άνδρα που επικοινώνησε μαζί της.

Το μυστηριώδες τηλεφώνημα από τις ΗΠΑ

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν μια γυναίκα από τις ΗΠΑ της έστειλε email, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της, ο οποίος είχε υιοθετηθεί σε πολύ μικρή ηλικία, «μοιάζει εκπληκτικά» με τον αγνοούμενο Μπεν. Ο τελευταίος εξαφανίστηκε το 1991 από αγρόκτημα στην Κω, σε ηλικία μόλις 21 μηνών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο μυστηριώδης Αμερικανός «υιοθετήθηκε το 1993» και είχε πάντοτε απορίες σχετικά με την καταγωγή του, ενώ υποστηρίζει πως οι θετοί γονείς του δεν του έδωσαν ποτέ το πιστοποιητικό γέννησής του όταν το ζήτησε.

Παρότι η Κέρι εμφανίστηκε αρχικά επιφυλακτική, ώστε να μην καλλιεργήσει ελπίδες, παραδέχθηκε ότι ο άνδρας παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον γιο της και ότι οι ισχυρισμοί του «δεν μπορούσαν να αγνοηθούν». Μάλιστα, είχε ενημερώσει σχετικά και την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα οι Αρχές την ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν νέες έρευνες για την υπόθεση. Από εδώ και στο εξής, όπως της είπαν, οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα διαβιβάζεται μόνο στην Ιντερπόλ και στην ελληνική αστυνομία.

Το DNA

Τον Μάρτιο, η Κέρι είχε αποκαλύψει ότι ο άνδρας στις ΗΠΑ συμφώνησε να υποβληθεί σε τεστ DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι πράγματι το αγνοούμενο παιδί της.

Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να του δείξει ότι «δεν είναι μόνος σε όλο αυτό» και ότι η οικογένεια Νίνταμ θα έκανε «ό,τι μπορούσε για να τον στηρίξει με σεβασμό και προσοχή».

Πλέον, όμως, αποκάλυψε ότι έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του μέχρι να υπάρξει οριστικό αποτέλεσμα από το τεστ, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. «Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πολλές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun. «Μας έχει δώσει πληροφορίες για τους γονείς του, τα γραφεία υιοθεσίας και άλλα στοιχεία. Υποθέτω ότι οι Αρχές θα κάνουν πλήρη έλεγχο του ιστορικού του πριν προχωρήσουν στη λήψη DNA. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Τα δείγματα DNA εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, επομένως ίσως χρειαστούν δύο ή και τρεις μήνες μέχρι να αναλυθεί το δικό του».

Η ίδια εξήγησε ότι δεν διατηρεί καμία επαφή με τον άνδρα και ότι θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μόνο όταν υπάρξει ένα ξεκάθαρο «ναι» ή «όχι».

«Από τη στιγμή που η υπόθεση περνά στην αστυνομία, αφήνω τα πράγματα στα χέρια τους», ανέφερε. «Είναι σαν να χτίζεις μια σχέση με κάποιον, χωρίς να ξέρεις αν τελικά υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί αυτή η σχέση».

Η Κέρι πιστεύει πως, αν το τεστ DNA αποδείξει ότι δεν υπάρχει συγγένεια, ο άνδρας πιθανότατα θα βιώσει μεγαλύτερο ψυχολογικό τραύμα από την ίδια. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει πεπεισμένη ότι «είναι ο Μπεν».