Ανδραβίδα: Συνελήφθη γυναίκα που τραυμάτισε με ψαλίδι τον σύντροφο της

Για επίθεση με ψαλίδι σε βάρος του συντρόφου της κατηγορήθηκε μια γυναίκα που κατοικεί σε χωριό στην Ανδραβίδα.



Η γυναίκα και μητέρα ενός παιδιού 1,5 έτους συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές που σχημάτισαν σε βάρος της δικογραφία για πλημμέλημα για το αδίκημα των σωματικών βλαβών και για οπλοχρησία.



Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ilialive.gr ο συνήγορος υπεράσπισης, υποστήριξε πως πρόκειται για παρεξήγηση, και πως η συλληφθείσα, τραυμάτισε τον σύντροφό της της με παιδικό ψαλίδι ελαφρά στο ώμο στην προσπάθειά της να αμυνθεί όταν εκείνος κινήθηκε εναντίον της μετά από καβγά.



Η υπόθεση κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης αναβλήθηκε και θα εκδικαστεί στις 18 Φεβρουαρίου 2026.