Ανδρέας Μικρούτσικος: «Καλά να πάθω έλεγα που δεν είχα καλοριφέρ και κοιμόμουν με κουβέρτα»

«Καλά να πάθω», έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για την οικονομική καταστροφή που του χτύπησε την πόρτα και του άλλαξε εντελώς τη ζωή. Ο παρουσιαστής μίλησε στο podcast «AnesTea» για την περίοδο που από την απόλυτη χλιδή πέρασε στη φτώχεια και το πώς διαχειρίστηκε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. «Εκτός από μία στεναχώρια που μεταφραζόταν σε κάποια λάθη που έκανα και συνέβη αυτό, στη μετάβαση έλεγα: καλά να πάθω! Δεν με έπιανε στενοχώρια γιατί θα κοιμηθώ με κουβέρτα και δεν θα έχω καλοριφέρ, που εγώ έβαζα το πετρέλαιο από τον Σεπτέμβρη και σταμάταγε τον Ιούνιο! Έμπαινες μέσα στο σπίτι και αν δεν ήσουν με το φανελάκι, έλιωνες στη ζέστη.

Δεν με ένοιαζε που τον Φεβρουάριο έπρεπε να ήσουν με μπουφάν για να μου μιλήσεις. Είχα βρει αυτόν τον τρόπο και ζούσα. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να έρθει ένας φίλος μου και να του φτιάξω ένα τσάι, αν υπήρχε, και να πούμε κάτι και αυτό να έβγαζε μία αισιοδοξία».

«Δεν ξαναπήγα καλοκαίρι στη Μήλο με το φουσκωτό»

«Πολλοί με πήραν να με βοηθήσουν, πολλοί δεν με πήραν, που έπρεπε να με πάρουν, για να με ρωτήσουν πώς είμαι. Δεν ήθελα να κουβαλάω την στενοχώρια της τότε ζωής μου και είχα μερικούς ανθρώπους, με τους οποίους έκανα παρέα, βγαίναμε, μιλάγαμε, βλέπαμε τηλεόραση, τρώγαμε ένα φαγητό στο σπίτι μου.

Ήμουν απομονωμένος, δεν πήγαινα για διακοπές, ή στο σπίτι μου στη Μήλο, γιατί ήξερα ότι θα το χάσω. Δεν ξαναπήγα καλοκαίρι στη Μήλο με το φουσκωτό μου».