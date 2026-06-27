Ανδρέας Μποννάτος: «Από τη ζωή της Κάλλας, με σόκαρε ο ομαδικός βιασμός της στο τέλος της Κατοχής»

Ο γνωστός συγγραφέας - δημοσιογράφος Ανδρέας Μποννάτος που υπογράφει το τρίτομο έργο «Σκοτεινή Ντίβα - Ιστορίες παγκόσμιας προδοσίας» μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για την Μαρία Κάλλας και ανέφερε σε κάποια σημεία της συνέντευξης που έδωσε στην Αθηναΐδα Νέγκα:

«Η Κάλλας κάποια εποχή ήταν υπέρβαρη, είχε πάρα πολλά κιλά και ήταν και απόμακρη και είχε υποστεί πολύ μεγάλο μπούλινγκ στο Βασιλικό Ωδείο και επειδή ήταν υπέρβαρη και υπήρχαν και κόμπλεξ στους συμμαθητές της γιατί το ταλέντο της ξεχείλιζε. 16 ετών ήρθε στο ωδείο και η δασκάλα της πλαστογράφησε την ημερομηνία γέννησης γιατί έπρεπε να είσαι 18 ετών και είπε «τέτοιο ταλέντο δεν μπορούμε να περιμένουμε να πάει 18 για να τραγουδήσει». Το μπούλινγκ αυτό τη σημάδεψε. Ο σύζυγός της, Μενεγκίνι, την έστειλε στην Ελβετία σε έναν γιατρό που της έκανε ενέσεις ιωδίου στο λαιμό για τον θυρεοειδή και έτσι έχασε 40 κιλά. Μετά έγινε μια κούκλα και αισθανόταν πάρα πολύ ωραία».

Μιλώντας για την σχέση της με τον Ωνάση εξήγησε: «Η Κάλλας και ο Ωνάσης ήταν μαζί 11 χρόνια εκ των οποίων τα 9 ήταν σε σχέση. Όταν θες να μελετήσεις την Κάλλας περνάς αναγκαστικά και μέσα από τον Ωνάση. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στον Ωνάση και πολύ κοντά στην Κάλλας και μπορώ να πω ότι ο Ωνάσης έβλεπε 10 χρόνια μπροστά και ήταν ιδιοφυΐα στην επιχειρηματικότητα. Και ήταν ο πιο προβεβλημένος. Ήταν επικοινωνιολόγος του εαυτού του, ήξερε να προμοτάρει τον εαυτό του με τον πιο σωστό τρόπο».

Η Κάλλας ήταν αμφισεξουαλική

Και συμπλήρωσε: «Η Κάλλας ήταν αμφισεξουαλική. Δεν ξέρω αν ήταν το ερωτικό της ένστικτο ή αν έπαιξε ρόλο ένα δραματικό γεγονός που της συνέβη λίγο μετά την απελευθέρωση, εκεί σε αυτό το σπίτι της οδού Σκαραμαγκά και την έκανε να μισήσει λίγο το ανδρικό φύλο. Να αναφέρουμε ότι έπεσε θύμα βιασμού από Γερμανούς και δοσιλόγους συνεργάτες. Και έτσι καταρρίπτεται και ένας μύθος ότι η Κάλλας συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Τραγουδούσε αναγκαστικά στο σπίτι για τους Γερμανούς αλλά ουδέποτε τους συμπάθησε ιδιαίτερα. Η ζωή της ήταν ένα δραματικό θρίλερ».

Αναφερόμενος στο βιβλίο τόνισε: «Έχω πει και στην εισαγωγή ότι αν θεωρεί κάποιος ότι από τις αφηγήσεις υπάρχει κάτι λανθασμένο και μου το αποδείξει ευχαρίστως να το γράψω. Αλλά είναι τόσο ισχυρά τα πρόσωπα που αφηγήθηκαν όλα αυτά που θεωρώ ότι είναι τεκμηριωμένα και διασταυρωμένα.

Ο σύζυγος της Κάλλας, ο Μενεγκίνι, της έπαιρνε όλα τα λεφτά

Περισσότερο από όλα που συνέβησαν στη ζωή της με σόκαρε αυτό που συνέβη στο τέλος της Κατοχής. Δεν περίμενα να περάσει τέτοια θύελλα προσωπική, έναν ομαδικό βιασμό και στη συνέχεια να συνέλθει και να γίνει αυτό που έγινε. Στη συνέχεια ήταν σκληρή η εγκατάλειψη από τον Ωνάση, αν και οι άνθρωποι γύρω τους την περίμεναν, γιατί είχε κρυώσει το πράγμα μεταξύ τους.

Η Κάλλας μπορούσε να έχει όποιον ήθελε για να κάνει ένα παιδί αλλά την κατάλληλη στιγμή, το '57 που τον γνώρισε αυτός ήταν ο άνθρωπος, γιατί ήταν ένας θρύλος. Ο Μενεγγίν, ο σύζυγός της, ήταν πολύ μεγαλύτερός τους και δεν ήθελε να κάνει παιδί μαζί της και της το είπε πολύ κυνικά. «Δεν θα κάνω παιδί μαζί σου γιατί αυτό θα σημαίνει δύο χρόνια καθυστέρηση από την καριέρα σου και δεν θα παίρνω τα λεφτά. Της έπαιρνε όλα τα λεφτά ο Μενεγκίνι.