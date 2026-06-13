LIFE Showbiz

Ανδρέας Βούλγαρης: H φωτογραφία σε αναπηρικό αμαξίδιο και η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας

Ο μουσικός και πρώην μέλος του συγκροτήματος Alcatrash και η Κατρίνα Τσάνταλη, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2024.

instagram
instagram
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο σύντροφος της Κατρίνας Τσάνταλη, Ανδρέας Βούλγαρης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.

«Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος τένοντας του σώματος, συνδέοντας τους μύες της γάμπας με την πτέρνα! Τώρα για κάμποσο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση. Ο δάσκαλος βράχος» έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε την φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader