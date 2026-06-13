Ανδρέας Βούλγαρης: H φωτογραφία σε αναπηρικό αμαξίδιο και η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας

Ο σύντροφος της Κατρίνας Τσάνταλη, Ανδρέας Βούλγαρης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.

«Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος τένοντας του σώματος, συνδέοντας τους μύες της γάμπας με την πτέρνα! Τώρα για κάμποσο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση. Ο δάσκαλος βράχος» έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε την φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.