Άνδρες της ΟΠΚΕ «μπουκάρουν» σε σπίτι 62χρονου που έκοβε παράνομα ξύλα στην Αρέθουσα και τα πουλούσε

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οικία του από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, με τη συνδρομή του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Ανακριτή Θεσσαλονίκης για παράνομη υλοτομία και μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Σεπτεμβρίου ο 62χρονος είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω μαζί με 65χρονο συνεργό του, ενώ προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στην Αρέθουσα με σκοπό την εμπορία ξυλείας. Η δράση τους είχε προκαλέσει αποψίλωση μεγάλης δασικής έκτασης, με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και ένας πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, τον οποίο κατείχε χωρίς άδεια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι ο 62χρονος είχε απασχολήσει ξανά πριν από 3 χρόνια τις αρχές για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή, κατά τη διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας.

Το θύμα ήταν ένας Αλβανός, 51 ετών, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, το Νοέμβριο του 2022, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.