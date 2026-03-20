Ανδριάνα Μπάμπαλη - Πέννυ Μπαλτατζή: «Υπάρχει ανάγκη να γυρίσουμε στις ρίζες μας μουσικά»

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Πέννυ Μπαλτατζή ήταν καλεσμένες στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησαν με την Αθηναΐδα Νέγκα για την τάση που υπάρχει στους νέους να επιστρέψουν μουσικά στις ρίζες μας και να βρουν εκεί τη θαλπωρή και την έμπνευση. «Σίγουρα υπάρχει μια τάση προς τα πίσω. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας που ψάχνει πάρα πολύ, έχει γυρίσει πολύ στο ρεμπέτικο ή στο τραγούδι της παρέας, ας πούμε, και ένα άλλο που είναι μπουζούκι φουλ.

Υπάρχει μια τάση και με τα μουσικά σχολεία, οπότε τα παιδιά μαθαίνουν και πολλά παραδοσιακά όργανα και ψάχνουν αυτό το ρεπερτόριο. Επίσης υπάρχει μια νέα τάση, δεν θα το πω για κακό, η νεοπανηγύρη, δηλαδή οι συναυλίες είναι λίγο σαν πανηγύρι. Έχει κέφι αυτό», επισήμανε η Ανδριάνα Μπάμπαλη.

«Στη μουσική ψάχνεις μια θαλπωρή»

«Γυρνάμε στις ρίζες, πολλοί άνθρωποι. Εγώ νιώθω ότι έχουμε ανάγκη να χαϊδευτούμε από τη μουσική ξανά, διότι, και πάλι μιλάω για μία μερίδα ανθρώπων, έτσι, γιατί νιώθω ότι αρκετά επιθετικά πράγματα μας έχουν βρει. Στη μουσική ψάχνεις μια θαλπωρή, μια ζεστασιά... Γυρνάς στις ρίζες, γιατί από εκεί πάλι θα αντλήσεις έμπνευση», είπε με τη σειρά της η Πέννυ Μπαλτατζή.