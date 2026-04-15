Ανδριολάτου για Χριστοπούλου: «Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο, δεν υπάρχει κάτι περίεργο στην ατμόσφαιρα»

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου και για το πώς είναι η σχέση τους σήμερα. «Με την Έλενα βγάλαμε μία κοινή ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας μας. Είμαστε πολύ καλά, μιλάμε και προχωράμε. Υπάρχει πολλή στήριξη και αγάπη. Στη ζωή πρέπει να προχωράμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Η Έλενα με στήριξε πολύ στην απόφαση αυτή.

Δεν νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που προκαλώ κόντρα, οπότε δεν θα ήθελα να υπάρχει γύρω μου μια τέτοια είδηση. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο και να υπάρχει κάτι περίεργο στην ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος, είμαι αποφασισμένη και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη ζωή μου και σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου».

Διεθνής καριέρα και έρωτας

«Είμαστε στην Ελλάδα, κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Όσο μπορούμε ανοίγουμε τα φτερά μας και στο εξωτερικό και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάτι φαντασμαγορικό σε όλο αυτό. Με τον νέο μου μάνατζερ συνεργαζόμαστε 3-4 χρόνια, τώρα το ανακαλύψατε εσείς. Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Θέλει προσπάθεια, θέλει να πηγαίνεις να κάνεις τις δουλειές σου, να έρχεσαι… Έτσι γίνονται τα πράγματα, σιγά - σιγά, βήμα - βήμα, απλά εσείς βλέπετε ένα αποτέλεσμα. Από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά και πολύς χρόνος. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και τώρα οι δουλειές θα έρθουν κι αν δεν έρθουν δεν πειράζει».

Η ηθοποιός πέρασε τις μέρες του Πάσχα στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της και σε μερικές ημέρες θα βρίσκεται και πάλι εκεί για τη συνέχεια των γυρισμάτων του «Maestro», μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. «Ο σύντροφός μου είναι μια χαρά, έχει τη δική του ζωή και πορευόμαστε. Δεν είναι από την Κέρκυρα, απλώς πηγαινοέρχεται».