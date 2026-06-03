Ανδριολάτου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της Μπάμπη Τσαούσογλου και το love story τους

Νέα δημόσια εμφάνιση, πλατιά χαμόγελα ευτυχίας και βλέμματα που μαρτυρούν έρωτα για την Κλέλια Ανδριολάτου και τον αγαπημένο της Μπάμπη Τσαούσογλου που βρέθηκαν στην θεατρική παράσταση «Bacon», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ.

φωτογραφία NDP

Το ζευγάρι - που γνωρίστηκε το 2022 στην Κέρκυρα- μιας και η ηθοποιός βρισκόταν εκεί για τα γυρίσματα της σειράς «Maestro», ενώ ο ίδιος έχει αναλάβει από το 2021 ως Διευθύνων Σύμβουλος την οικογενειακή επιχείρηση «Corfu Golf Club» - κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δεν κρύβεται από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως δεν επιθυμεί να προκαλεί τα σχόλια με συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις.

Στην εκδήλωση μάλιστα «Forbes 30 Under 30» που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών, ( λίστα στην οποία συμμετείχε και η ίδια) η όμορφη ηθοποιός -που συνοδευόταν από εκείνον- σε μια από τις σπάνιες φορές που μίλησε για τα προσωπικά της είπε: «Με τον σύντροφο μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και για τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

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Τον περασμένο Οκτώβριο, στα γενέθλια της ηθοποιού ( σ.σ έκλεινε τα 29 ) στους Παξούς, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα όλο το team της σειράς «Maestro», φυσικά και ήταν εκεί και ο αγαπημένος της Μπάμπης Τσαούσογλου, όπως οι φίλοι και η οικογένειά της. Σε μια απόδρασή της στην Ρώμη η Κλέλια Ανδριολάτου επίσης πήγε με τον αγαπημένο της, όμως το ζευγάρι θέλησε να διατηρήσει την ιδιωτικότητα στις προσωπικές του στιγμές και δεν ανήρτησε καμία κοινή τους φωτογραφία. Όμως η πρώτη τους κοινή φωτογραφία ήρθε λίγο αργότερα...

Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία ήταν τα Χριστούγεννα του 2025, όταν ταξίδεψαν στα Καλάβρυτα για να κάνουν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η ηθοποιός είχε αναρτήσει φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram από τις ξένοιαστες στιγμές τους και μια από αυτές έδειχνε τους δυο τους να χαλαρώνουν δίπλα στη φύση.

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Το Who is Who του νεαρού επιχειρηματία

Ο Μπάμπης Τσαούσογλου είναι γιος του Κωνσταντίνου Τσαούσογλου και της Έπης Βούλγαρη, αριστοκρατικής οικογένειας με καταγωγή από την Κέρκυρα. O όμιλός τους δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της κατασκευής και εμπορίας επίπλων ( σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη ) και μια από τις επιχειρήσεις τους είναι το πεντάστερο Corfu Holiday Palace, το οποίο το ζευγάρι επισκέπτεται συχνά.