Άνδρος: Πλέγμα από το Λιμενικό για αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου

Βίντεο και φωτογραφικό υλικό από την επιχείρηση τοποθέτησης πλωτού πλέγματος για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης δημοσίευσε το Λιμενικό Σώμα, μετά το περιστατικό στην Άνδρο.

Λιμενικό Σώμα

Υπενθυμίζεται ότι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 6 Μαΐου, φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια του νησιού.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μετέφερε περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Από την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Μετά το συμβάν, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην τοποθέτηση πλωτού φράγματος στην περιοχή, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης.

