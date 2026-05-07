Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο του «Corsage C» - Σε εξέλιξη έρευνες

Σε βάθος περίπου 40 μέτρων εντοπίζεται το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Corsage C στα βόρεια της Άνδρου, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών Αρχών για τα αίτια του περιστατικού.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κύτους, ενώ θα ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου για τις επόμενες ενέργειες.

Το δρομολόγιο και το ναυάγιο

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα, εκτεταμένη εισροή υδάτων και τελικά τη βύθισή του.

Το Λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις σχετικές με αμέλεια, πρόκληση κοινώς επικίνδυνης βλάβης και ναυάγιο. Οι ακριβείς συνθήκες της πρόσκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ