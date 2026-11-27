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«Αντίο» στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 79 ετών, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω ανάρτησής του στα social media, την Παρασκευή (27/11).

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον αθλητικογράφο υπογραμμίζοντας πως «ξεχώρισε για το φλεγματικό του χιούμορ και τη δημοσιογραφική πένα του» ενώ έκλεισε κάνοντας λόγο για τη μάχη που έδωσε με την υγεία του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον καλό μου φίλο, Αντώνη Πανούτσο.

Ξεχώριζε για το φλεγματικό του χιούμορ και τη δημοσιογραφική πένα του, που άφησε πίσω κείμενα πέρα από τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, ηθογραφώντας την ελληνική κοινωνία.

Αντώνη, έδωσες μεγάλο και πολύ δύσκολο αγώνα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».