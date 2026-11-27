Σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει τα τελευταία 24ωρα με ροντέο και ρωμαϊκή αρένα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγουν να κινηθούν στην αξιακή γραμμή της διαφάνειας και της μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς ανεξαρτήτως «πολιτικής φανέλας» ή κομματικής προέλευσης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε, «αυτονοήτως πράττοντας, δε θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά», εξηγούν στον FLASH άνθρωποι από το περιβάλλον του, τις παραιτήσεις τόσο του γαλάζιου υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου όσο και του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, τα ονόματα των οποίων είναι αναμεμειγμένα σε σκανδαλώδεις υποθέσεις.

Για την Χαριλάου Τρικούπη τίθεται και στις δύο περιπτώσεις μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής, γι’ αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την αποπομπή ή την οικειοθελή αποχώρησή τους μονόδρομο.

Οι ίδιες πηγές δε δίσταζαν να θυμίσουν τη δική του «άτεγκτη στάση». Ήταν μια στιγμή από το πρόσφατο παρελθόν όταν γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής του κόμματος στην Κρήτη είχε λάβει ως μη όφειλε ένα ποσό ως αγροτική επιδότηση (15 χιλιάδες ευρώ) και η αποκάλυψη του ζητήματος, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οδήγησε εκτός κόμματος, ενώ επέστρεψε και τα χρήματα στο κράτος.

«Εάν δεν αποδείξουμε στην κοινωνία ότι οι αρχές και οι αξίες μας είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται κάθε φορά σε πολιτικές σκοπιμότητες, τότε το πολιτικό παιχνίδι χάνεται», είπε χθες στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαιτώντας σεβασμό στα χρήματα και στους κόπους του ελληνικού λαού.

Ο κίνδυνος της ισοπέδωσης που καραδοκεί

Ο κίνδυνος μέσα από την ισοπέδωση που προκαλεί αυτού του είδους η οξεία αντιπαράθεση και άρα η αποστροφή των πολιτών συνολικά προς την πολιτική δεν παραγνωρίζεται από το επιτελείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό και σπεύδουν να σημειώσουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί αντιπολίτευση δείχνοντας μόνο με το δάχτυλο ποιος είναι διεφθαρμένος «αλλά διαρκώς επικοινωνεί το πρόγραμμά του για το μέλλον της χώρας».

Όπως διευκρινίζουν, «ΝΔ και ΕΛΑΣ θα προτιμούσαν να μην ασχοληθούμε με τα παιχνίδια τους με το δημόσιο χρήμα». Ωστόσο, συνεχίζουν, «η δική μας προσέγγιση δεν μένει στην καταγγελία, είμαστε η αντιπολίτευση που προτείνει και επιδιώξει να γίνει κυβέρνηση έχοντας μια διαφορετική φιλοσοφία».

Στο πλαίσιο αυτό, φέρνουν ως ένα παράδειγμα την πανελλαδική δράση που «τρέχει» το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο για την παραγωγική Ελλάδα. «Ακούμε. Καταλαβαίνουμε. Σχεδιάζουμε. Προτείνουμε», είναι οι τέσσερις λέξεις που αποτυπώνουν το νόημα της πρωτοβουλίας, που σήμερα έχει σταθμό τη Θεσσαλονίκη.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε το τεχνολογικό κέντρο της χώρας. Να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα με τις επιχειρήσεις και τις νέες ιδέες. Να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κύμα επιστροφής των νέων ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα», είναι το φιλόδοξο πλάνο που θα τεθεί στο επίκεντρο, ενώ προηγήθηκαν οι επισκέψεις σε Δυτική Αττική, Πειραιά και Καβάλα και ακολουθούν τα Καλάβρυτα και τα Οινόφυτα.