Ανδρουλάκης: Αφήνει, προσωρινά, πίσω τις διαμάχες και βγαίνει μπροστά στην «προβληματική» Αττική

Στο ΠΑΣΟΚ αφήνουν προσώρας τις διαμάχες που προκάλεσε η συμμετοχή Σαουλίδη στο πάνελ του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και προχωρούν μπροστά, με προμετωπίδα το σχέδιο διακυβέρνησης για την πολιτική αλλαγή.

Στην κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Χαριλάου Τρικούπη στον οποίο είχε αναφερθεί το flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας επιστρέψει από την περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία που κρίθηκε αποδοτική και πετυχημένη, συνεχίζει με την Αττική. Ως γνωστόν, στο λεκανοπέδιο το ΠΑΣΟΚ μειονεκτεί έναντι των επιδόσεων που καταγράφει στην περιφέρεια και αν αυτή η «ανισορροπία» δεν ανατραπεί, ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές θα φαντάζει άπιαστος.

Μετά το Μοσχάτο που επισκέφθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σειρά παίρνει το Σάββατο ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης. Από τα νότια στα βόρεια, σε μια εκλογική περιφέρεια που οι γαλάζιες δυνάμεις είναι κυρίαρχες, κάτι που προφανώς προβληματίζει την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, η επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή θα γίνει στην έδρα του Μάριου Ψυχάλη, ενός δημάρχου φίλα προσκείμενου στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταβάλει τον δικό του αγώνα.

«Μοναδικό επίτευγμα του Τσίπρα, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»

Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι με τις δράσεις αυτές να πιάνει τον παλμό της κοινωνίας, να συνομιλεί απευθείας με τους πολίτες και να μεταφέρει τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ζητήματα καθημερινότητας όπως η ακρίβεια, η ενέργεια και το κυκλοφοριακό, που πολλές φορές -κατά την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη- δεν φτάνουν στο μέσο ελληνικό σπίτι.

«Το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση στη ΝΔ και η μόνη ελπίδα πολιτικής αλλαγής», υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές, εν μέσω δημοσκοπικών πιέσεων από την εμφάνιση νέων κομμάτων όπως αυτά της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. «Το ΠΑΣΟΚ απαντά στην κυβέρνηση, στα νεόκοπα κόμματα με λευκές σημαίες, στις δημοσκοπήσεις με πολιτικές ουσίας. Όπως κάναμε με συγκεκριμένη πρόταση για την ενέργεια, με σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και όπως θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα με ολοκληρωμένη πρόταση για τη λιμενική πολιτική. Με διάλογο με τους πολίτες και τους φορείς, όχι με επικοινωνιακά παιχνίδια», ήταν τα λόγια της Άννας Διαμαντοπούλου (Ναυτεμπορική) σε αυτό το πνεύμα.

Την ίδια ώρα, στο ηγετικό επιτελείο δεν παραβλέπουν ότι και στο άμεσο μέλλον οι συγκρούσεις, ιδίως με την πλευρά Τσίπρα, θα είναι αναπόφευκτες. Όπως έγραφε χθες το flash.gr, η άποψη που έχουν στην Χαριλάου Τρικούπη για τον πρώην πρωθυπουργό είναι ότι παραμένει προσκολλημένος στην ίδια παρωχημένη λογική που εφάρμοσε ανεπιτυχώς και το 2019 με μικροτακτικισμούς και επικοινωνιακές κινήσεις «πίσω από κουρτίνες» και απώτερο σκοπό να δημιουργήσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ.

«Το μοναδικό του επίτευγμά είναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ άντεξε και θα αντέχει», προσθέτουν κύκλοι προσκείμενοι στην ηγεσία, στέλνοντας και ένα εσωκομματικό μήνυμα προς όσους «κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και μιλούν για προεκλογικό διάλογο με τον κ. Τσίπρα».