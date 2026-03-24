Ανδρουλάκης: «Απαιτούνται ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή»

Το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

«Η σχέση μας είναι κάποια χρόνια πίσω. Η παρουσία σας σήμερα εδώ στην Κύπρο, ειδικά μετά τα πρόσφατα γεγονότα, είναι ιδιαίτερης σημασίας για εμάς. Επιβεβαιώνει τους στενούς αδελφικούς δεσμούς» επισήμανε προλογικά ο κ. Χριστοδουλίδης συμπληρώνοντας ότι «ευελπιστούμε ότι κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες που φαίνεται να αναπτύσσονται, να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα που δεν είναι τίποτα άλλο από την αποκλιμάκωση, γιατί η συνέχιση αυτής αυτής της κατάστασης, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί αρνητικά για όλους μας, για την Ευρώπη στο σύνολό της, για την περιοχή. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί επιθυμούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της αποκλιμάκωσης. Κι ελπίζουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

Σαφής στάση για την εμπλοκή της ΕΕ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι «θέση μου και θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον οποιοδήποτε τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο. Και, βέβαια, τα ευρωπαϊκά κράτη να δείξουν απεριόριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε όποιο κράτος-μέλος το ζητήσει. Και χαίρομαι που αυτή η αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε εδώ, στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την παρουσία της χώρας μας και άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών που ήρθαν να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την ασφάλεια του κυπριακού λαού».

Έκανε μάλιστα ειδική μνεία στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Όπως και πριν βέβαια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για το ΠΑΣΟΚ υπήρχε το ενιαίο αμυντικό δόγμα».

Πρόκληση για ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επέστησε την προσοχή ότι «η μη εμπλοκή στον πόλεμο δεν σημαίνει αδράνεια. Είστε η προεδρεύουσα χώρα και νομίζω ότι πρέπει να παρθούν ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την ευρωπαϊκή ηγεσία για να υπάρξει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Διότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσουν οι επιπτώσεις του, που είναι πολύ σημαντικές και τις συζητήσατε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζεις φίλε Νίκο, Πρόεδρε Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι στον αγώνα σου για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, θα είμαστε πάντα δίπλα. Διότι θέλουμε μια λύση, που θα βασίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση πιθανότητα υλοποίησης σχεδίων της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού. Αυτό για εμάς είναι βασική εθνική προτεραιότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πολύ σύντομα να ξεπεράσετε και αυτές τις δυσκολίες».