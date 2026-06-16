Ανδρουλάκης από ΣΕΒ: Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και κατάργηση της Golden Visa

Προτάσεις για το κόστος ζωής, την παραγωγή και τις επενδύσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, επικρίνοντας την κυβέρνηση για «σπατάλη» του Ταμείου Ανάκαμψης και διεκδικώντας ρόλο εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν έξι προτεραιότητες: μείωση ενεργειακού κόστους με το ιταλικό μοντέλο σταθερής τιμής ρεύματος για τρία χρόνια, εκσυγχρονισμός Βιομηχανικών Περιοχών, δημιουργία αγροδιατροφικών επιχειρηματικών πάρκων, φορολογικά κίνητρα επανεπένδυσης κερδών αντί διανομής μερισμάτων, μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ταυτόχρονους ελέγχους αισχροκέρδειας και μεταρρύθμιση κράτους και δικαιοσύνης.

Πρότεινε κατάργηση της Golden Visa — «έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της», είπε — και αντικατάστασή της από «Angel Visa» για όσους επενδύουν σε παραγωγικές δραστηριότητες. Έθεσε επίσης ως μετρήσιμο στόχο την άνοδο της παραγωγικότητας εργασίας από το 54% στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου έως αρχές της επόμενης δεκαετίας.

«Να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη» — και ότι αυτό προϋποθέτει αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε:

«Το πραγματικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών.

Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Εγγυώμαι ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς».