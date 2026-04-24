Ανδρουλάκης από τους Δελφούς: «Αμετανόητος ο Μητσοτάκης – Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κουλτούρας»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών , ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε το στίγμα της αντιπολιτευτικής του τακτικής, εστιάζοντας στην ανάγκη για μια «ανθεκτική Ελλάδα» με κοινωνική δικαιοσύνη.

«Φθηνοί συμψηφισμοί και διαφθορά»



Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να συμψηφίσει τις σημερινές αποτυχίες με την προ μνημονίων εποχή, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «αμετανόητη».

«Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για διάψευση των προσδοκιών των πολιτών από μια κυβέρνηση που μαστίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Σεβασμός στη Δικαιοσύνη και «δολοφονίες χαρακτήρων»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών, εξαπολύοντας βέλη τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.



«Δεν έχω επιτεθεί και δεν έχω εκβιάσει ποτέ ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε Έλληνες δικαστές, όπως έκανε και το σύστημα Τσίπρα – Καμμένου και το σύστημα Μητσοτάκη», είπε ενώ υπογράμμισε ότι η δημοκρατική παράταξη διακρίνεται από τον απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, προκαλώντας τους συνομιλητές του να βρουν έστω ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να προέβη σε «οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα» κατά δικαστικών.

Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών



Αναφερόμενος στην επικείμενη αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια ισχυρή αντιπολίτευση που μπορεί να επιβάλει αλλαγή πορείας στη χώρα.

«Χρειαζόμαστε μια αλλαγή πολιτικής κουλτούρας για να οικοδομήσουμε την ανθεκτική Ελλάδα της ευημερίας», κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του στοχεύει στην ανάδειξη μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα εγγυάται τη διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή, μακριά από τον «εκφοβισμό» των ανεξάρτητων αρχών.