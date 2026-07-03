Ανδρουλάκης: «Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας, είναι της ακρίβειας-Στόχος η νίκη»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, φιλοξενούμενος μεταμεσονύκτια στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1.

Πρόσθεσε πώς τόσο ο Κ. Μητσοτάκης όσο και ο Α. Τσίπρας έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. «Τα είδαμε: κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά», είπε.

«Όποιος θέλει μπορεί να έρθει»

Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, όπως ανέφερε: «όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Με ρωτάτε πώς θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία; Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, δηλαδή, δεν έχω προσωπικά μια τέτοια κυβερνητική προϊστορία, ώστε να πει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κέντρου ότι "με αυτά που έκανες, δεν θα σε επιλέξουμε ποτέ". Αυτό φοβάται η Νέα Δημοκρατία» και συμπλήρωσε πώς « το ΠΑΣΟΚ μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Κάποιους άλλους δεν θα τους ψηφίσουν ποτέ. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκηνοθετεί το σκηνικό που έβγαλε Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη το 2023».

Σχετικά με τα νέα κόμματα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε για της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα ότι «τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε, δεν στοιχειοθετείται γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%».

Ερωτηθείς δε για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, επισήμανε ότι « η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα».

«Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο. Και όχι με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας»

Όσο αφορά στην έξαρση της ακρίβειας ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πώς δεν μπορεί ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά να γίνεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα».

«Αυτό που διαφημίζουν οι κ. Μητσοτάκης και Πιερρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση πχ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο, τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; "Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις", αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επανεπένδυση των κερδών.

Ερωτηθείς για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».

Ανέδειξε την αξιοπιστία, το κυβερνητικό πρόγραμμα και την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, ενώ ισχυρίστηκε πώς «ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Προκύπτει από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media» .

«Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη μας, είχε πει ότι είναι "μονομερής ενέργεια" η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (σημ. με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο), θα είχε γίνει σεισμός. Αυτό το είπε ο κ. Μπίστης και συμφώνησε ο κ. Σιακαντάρης συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα», συμπλήρωσε.

«Ελάτε να ενώσουμε δυνάμεις, θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμα»

«Ό,τι είπα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, το λέω και σε όλον τον ελληνικό λαό: ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός θα λογοδοτούμε μόνο σε εσάς. Θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας, χωρίς κανέναν συμβιβασμό με κανέναν ισχυρό», πρόσθεσε και συνέχισε: «Έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωπαϊκές εκλογές , σε αυτοδιοικητικές εκλογές και σε εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω και πιστεύω ότι τώρα με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τα φαινόμενα διαφθοράς που βαρύνουν το κλειστό σύστημα του Μαξίμου που παράγει ατιμωρησία σε κολλητούς και υπουργούς, ήρθε η ώρα να γίνει παρελθόν».

Εκτενείς ήταν οι απαντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, καθώς επέκρινε την κυβέρνηση για μπρος-πίσω σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνοντας ότι το καλώδιο είναι μια κυριαρχική απαίτηση της χώρας, από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία.

«Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι αν ήταν εκείνος Πρωθυπουργός θα είχε επιβάλλει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

«Αν πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να προβληματίζει τη ΝΔ»

Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κ.κ. Σαμαράς και Καραμανλής, υπογράμμισε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θύμισε ότι «είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Άλλοι δεν τα ψήφισαν, εμείς τα ψηφίσαμε. Όμως, η Ελλάδα παράγει; Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα; Τα στοιχεία λένε: 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% μόλις εγχώρια συμμετοχή».

Μίλησε για την ατζέντα ενός Νέου Ελσίνκι, όπως την έχει ονομάσει, για την Τουρκία και εξήγησε: «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».