Ανδρουλάκης: «Εμείς κοστολογούμε, η ΝΔ κοροϊδεύει» - Τα 17 μέτρα του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Τα 17 μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα δεσμεύσεων συγκεκριμένο και πλήρως κοστολογημένο -ορισμένες μάλιστα χωρίς κανένα δημοσιονομικό αποτύπωμα. Όπως είπε, σε λίγους μήνες, με τις εκλογές, οι πολίτες θα κρίνουν ποιοι έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και ποιοι απλώς τάζουν πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Εμείς κοστολογούμε, αυτοί κοροϊδεύουν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη διάκριση ανάμεσα σε όσους παρουσιάζουν μέτρα με κόστος και όσους παρουσίασαν μέτρα χωρίς κόστος «γιατί ήξεραν ότι θα κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό». «Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση που λέει σε εμάς "κοστολογήστε", εμείς έχουμε παρουσιάσει ήδη την κοστολόγηση, ενώ αυτοί δεν το έκαναν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει και τμηματικά, ανά έτος εφαρμογής, «για να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα πάρουν τον πρώτο χρόνο, τον τρίτο χρόνο».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι δεν παρουσίασε ποτέ κοστολογημένα μέτρα για τη μείωση του ΦΠΑ, παρότι είχε δεσμευτεί προεκλογικά για οριζόντια εφαρμογή, ούτε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. «Πώς περνάει ο μειωμένος ΦΠΑ στη νησιωτική Ελλάδα και δεν μπορεί να περάσει στην Καστοριά, σε πολύ λίγα προϊόντα; Ποιον κοροϊδεύουν;» αναρωτήθηκε, παραπέμποντας και σε αντίστοιχα παραδείγματα από Ισπανία και Κύπρο. Ανέφερε επίσης το ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, όπου -όπως είπε- η ΝΔ είπε 24 φορές «όχι» πριν τελικά υιοθετήσει το μέτρο, αποδίδοντας παράλληλα στο ΠΑΣΟΚ ψήφο που το ίδιο είχε δώσει.

«Δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνόψισε τη διαφορά ως εξής: «Αυτά που λέμε εμείς είναι κοστολογημένα και θα τα κάνουμε, και αυτά που έλεγαν αυτοί ήταν μια ακοστολόγητη κοροϊδία». Παρέπεμψε και σε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται 6%-7% πάνω από τον μέσο πληθωρισμό της ευρωζώνης, κάτι που -όπως είπε- αποτυπώνεται και στο κόστος Υγείας και Παιδείας για τους πολίτες.