Ανδρουλάκης για αγρότες: «Η κοινωνία είναι στο πλευρό τους - Δεν πήγα στα μπλόκα να χαϊδέψω αυτιά»

Για την κλιμάκωση που παίρνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών», την ώρα που απέρριψε τις κατηγορίες της κυβέρνησης περί λαϊκισμού λέγοντας πως «δεν πήγα στα μπλόκα για να χαϊδέψω αυτιά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι «κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο» και αντιμετωπίζουν εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής ενώ, παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών» και κάλεσε τον Πρωθυπουργό «να μιλήσει επιτέλους με τον απλό κόσμο που αγωνιά» όπως είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

«Με όριο και ευελιξία» οι κινητοποιήσεις για να μην επιβαρύνονται οι πολίτες

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταδίκασε κάθε φαινόμενο βίας και ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να ασκούνται «με όριο και ευελιξία», ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Πρότεινε διοικήσεις με «ανοιχτό διαγωνισμό και πενταετή θητεία», ώστε όπως είπε «να σταματήσει το ρουσφέτι σε ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι άλλαξε έξι διοικήσεις χωρίς να εντοπίσει «το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη στον πρωτογενή τομέα», αναφέροντας ότι «μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των πραγματικών παραγωγών».

«Οι αγρότες να παράγουν με αξιοπρέπεια, όχι με σκάνδαλα»

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα, όπου οι αγρότες παράγουν με αξιοπρέπεια και χαμηλό κόστος, όχι με σκάνδαλα», δήλωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Για την Εξεταστική Επιτροπή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι «η Νέα Δημοκρατία την έστησε για συμψηφισμό, όπως στα Τέμπη». «Κάθε μέρα που συνεδριάζει ξευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι «να μην φτάσει κανείς στο φυσικό δικαστή».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι «η λύση βρίσκεται μόνο στον διάλογο και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια».