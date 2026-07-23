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Πολιτική Φωτιά στο Μάτι Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης για Μάτι: «Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς»

«Η κλιματική κρίση καθιστά αυτή την ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.

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Μήνυμα για τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για μνήμη, αλήθεια και ανάληψη ευθύνης.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή, όπως και η υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους επιζώντες, τις οικογένειές τους και συνολικά στην κοινωνία που σημαδεύτηκε από την καταστροφή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν παραμένει ζωντανή. Μαζί της παραμένει και το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες, στις οικογένειές τους και σε μια κοινωνία που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα.

Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη.

Γιατί η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας. Κρίνεται καθημερινά: στην πρόληψη, στον έγκαιρο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική πολιτική προστασία, στη διαχείριση και προστασία των δασών, στην ανθεκτικότητα των υποδομών και στη διαρκή στήριξη όσων εξακολουθούν να ζουν με τις πληγές εκείνης της ημέρας.

Η κλιματική κρίση καθιστά αυτή την ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια· αντίθετα, επιβάλλει περισσότερη ετοιμότητα, καλύτερο σχεδιασμό, ισχυρότερους θεσμούς και ουσιαστική λογοδοσία.

Το «Ποτέ ξανά» δεν μπορεί να είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο. Πρέπει να γίνει μια διαρκής πολιτική δέσμευση: να διορθώσουμε όσα απέτυχαν, να ολοκληρώσουμε όσα ακόμη εκκρεμούν και να οικοδομήσουμε μια Πολιτεία που προλαμβάνει, προστατεύει και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις.

Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν. Το οφείλουμε σε όσους έμειναν πίσω. Και, πάνω απ' όλα, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές».

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