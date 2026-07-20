Ανδρουλάκης για τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

«Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, η μνήμη γίνεται ευθύνη», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και τους χιλιάδες πρόσφυγες. Δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της εισβολής ούτε τη συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίζει ενεργητικά κάθε πρωτοβουλία για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, αναγνωρίζοντας ότι η Λευκωσία έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Και προσθέτει: «Η λύση δεν μπορεί παρά να εδράζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελούν τη βάση για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων».



«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Η ιστορική αυτή κατάκτηση, που φέρει τη σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ενίσχυσε αποφασιστικά τη διεθνή θέση της Κύπρου και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την εθνική στρατηγική του Ελληνισμού», υπενθυμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.



«Σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ευθύνη να μην επιτρέψουν τη νομιμοποίηση της κατοχής ή της διχοτόμησης. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να εργάζονται με κοινή στρατηγική και πραγματική συναντίληψη σε όλα τα συναφή πεδία, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων έργων ενεργειακής διασύνδεσης», αναφέρει.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, το μήνυμά μας παραμένει σταθερό: Δεν ξεχνάμε. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη, επανενωμένη Κύπρο, με ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη για όλους τους Κυπρίους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.