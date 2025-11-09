Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα – Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αξιοπιστία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης , κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «έχει χάσει τη μπάλα» και πως βρίσκεται «μακριά από τα κοινωνικά δεδομένα».

Μιλώντας στο Open, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «όταν ο λαός δεν περνά καλά, επιλέγει την αλλαγή», επιμένοντας ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα».

«Στις ζώνες ανομίας, το κράτος πρέπει να είναι παρόν»

Με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική για τα φαινόμενα ανομίας και την απουσία του κράτους.

«Στις ζώνες ανομίας το κράτος πρέπει να είναι εκεί – να μην επιτρέπει την οπλοκατοχή και τη χρήση όπλων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «από την πρώτη στιγμή έπρεπε να υπάρξει επιχειρησιακή απολογία από την κυβέρνηση».

Ενόψει της παρουσίας του στο Ηράκλειο, προανήγγειλε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την αυτοδιοίκηση, «για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα».

«Η ΝΔ νομιμοποιεί την οπλοκατοχή – Κυβέρνηση τραμπικών»

Απαντώντας στην κριτική της ΝΔ, ο Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν ανήκει σε όσους νομιμοποιούν την οπλοκατοχή με την παρουσία τους σε σχετικές εκδηλώσεις.

«Μου κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιούν φωτογραφία από τα φοιτητικά μου χρόνια στην Ξάνθη, ενώ αγνοούν εικόνες από την κηδεία του Κ. Μητσοτάκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έγινε χρήση όπλων», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής, σχολίασε πως «η ΝΔ έχει οργανωμένη τάση τραμπικών» και ότι «είναι παραλογισμός, μετά από μια τραγωδία με νεκρούς, να συζητάμε για περισσότερα όπλα».

«Η ΝΔ έχει γίνει παρέα του Μαξίμου – Τίποτα να θυμόμαστε σε 20 χρόνια»

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό του Αντώνη Σαμαρά περί «υβριδίου σημιτικού ΠΑΣΟΚ», ο Ανδρουλάκης αντέτεινε:

«Η ΝΔ έχει εξελιχθεί σε μια παρέα γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που θέλει να ελέγχει τα πάντα – από την αυτοδιοίκηση μέχρι τους πόρους».

Κάνοντας σύγκριση με την εποχή Σημίτη, τόνισε: «20 χρόνια μετά θυμόμαστε έργα όπως το Ρίο-Αντίρριο, το Μετρό, την Εγνατία, τους Ολυμπιακούς. Από τον Μητσοτάκη, τι θα θυμόμαστε; Ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία».

«Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το αίτημα για Προανακριτική, χαρακτηρίζοντας «παρέλαση ψεύδους και υποκρισίας» την Εξεταστική της ΝΔ.

«Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι πολλά ΜΜΕ στηρίζουν αυτή την προπαγάνδα», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση δεν επενδύει στο δίκτυο, ευνοεί την εγχώρια ολιγαρχία και καθυστερεί κρίσιμες στρατηγικές επιλογές».

«Τα ΕΛΤΑ δεν πρέπει να εξαφανιστούν από την περιφέρεια»

Ο Ανδρουλάκης άσκησε κριτική για τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «αποψιλώνει την περιφέρεια και διώχνει τις τελευταίες εστίες του κράτους».

«Θέλουμε ένα κράτος με χαμηλό κόστος αλλά υψηλή παρουσία και υπηρεσίες προς τον πολίτη», σημείωσε, προτείνοντας «μεταρρύθμιση που θα κρατήσει τα ΕΛΤΑ ζωντανά σε όλη τη χώρα».

«Ο μόνος δρόμος για πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «ο κόσμος που απογοητεύεται πάει στη ζώνη της αποχής, αλλά στο τέλος θα επιλέξει».

«Πιστεύω ότι αυτή η επιλογή θα είναι το ΠΑΣΟΚ – το μόνο κόμμα με πρόγραμμα και στελέχη για κυβερνητική αλλαγή», είπε, τονίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις «δεν είναι προφητείες αλλά στιγμιότυπα».

«Ο Μητσοτάκης βρήκε έτοιμο ένα κόμμα 41% και το πήγε στο 21%. Εμείς, από το 6% φτάσαμε στο 15% – ανεβαίνουμε σταθερά», τόνισε.

«Ούτε ’15 ούτε 2025 – Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και ήθος»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι η ΝΔ «προσπαθεί να ξαναζωντανέψει το φόβο του 2015 για να αποπροσανατολίσει».

«Ούτε ’15 ούτε 2025 – η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, νέα δύναμη, σοβαρότητα, προοδευτικό σχέδιο και πολιτικό ήθος», είπε με νόημα.