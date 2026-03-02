Γνώμες Πολιτική Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ Κυριάκος Μητσοτάκης Κύπρος Νίκος Ανδρουλάκης Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης και Φάμελλος ζητούν ενημέρωση για τη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της Ελλάδας

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις στην Κύπρο, προκαλούν και πολιτικές αναταράξεις στην Αθήνα. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζητά την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. 

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία.Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρξει ενημέρωση. 

