Ανδρουλάκης: «Καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες» για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα

Ο κ.Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση απόδοση δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως τέτοια εγκλήματα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

Αναφερόμενος στην τραγική είδηση ότι κατέληξε στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου η 70χρονη μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη προέβη στην ακόλουθη δήλωση.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

«Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες».