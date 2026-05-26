Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η δήθεν θεσμικότητα δεν καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη θεσμικότητα, τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τράπεζες, τα funds και τους δανειολήπτες.

Σε δήλωσή του on camera, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στον πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως ανέφερε, «αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός», κατηγορώντας τον ότι άλλα λέει σε θεσμικό επίπεδο και άλλα πράττει στην πράξη.

«Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα έξι χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη στάση του κόμματός του με εκείνη της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά «γενικά και αόριστα» για θητείες, αλλά τις εφάρμοσε πρώτα στο εσωτερικό του.

«Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να αφήσει, όπως είπε, «τους φθηνούς συνδικαλισμούς» και να απαντήσει για ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκαν τα «κόκκινα» δάνεια, οι χρεώσεις των τραπεζών και η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων.

«Γιατί ακόμη και σήμερα, με εσάς πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των "κόκκινων" δανείων;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έθεσε θέμα τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων.

«Γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής; Γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων - καταθέσεων παραμένει μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;», σημείωσε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει ταυτιστεί με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

«Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», ανέφερε, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και κατέληξε με αιχμηρή αναφορά στη θεσμικότητα που επικαλείται η κυβέρνηση: «Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».