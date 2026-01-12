Ανδρουλάκης κατά πάντων: «Πυρά» στα «κόμματα-μεσσίες» - Νέες αιχμές από Δούκα ενόψει Συνεδρίου

Εν μέσω έντονης κινητικότητας και ενδεχόμενων ανακατατάξεων στον ευρύτερο αντιπολιτευόμενο χώρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σπεύδει να θωρακίσει τις άμυνες και το οπλοστάσιο του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας στους πολίτες που αναζητούν μια νέα ρότα για τη χώρα ένα διπλό μήνυμα:

Πρώτον, ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή απέναντι στη ΝΔ με το επιχείρημα ότι διαθέτει το πολιτικό προσωπικό και την «τεχνογνωσία» για να κυβερνήσει.

«Πρέπει, να πάρετε τον αγώνα στα χέρια σας και να πάτε σε κάθε χωριό και κάθε εργασιακό χώρο το δίλημμα: θέλετε τρίτη θητεία ΝΔ και Κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή; Την πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει γιατί έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη να κυβερνήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Καστοριά όπου βρέθηκε, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία που ολοκληρώνεται σήμερα.

Δεύτερον, ότι τα κυοφορούμενα σχήματα όπως αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού , τα οποία φωτογραφίζονται με τη φράση «κόμματα – μεσσίες», δεν συνιστούν εναλλακτικές λύσεις για τον τόπο, παρά διευκολύνουν -μέσω της λογικής του διαίρει και βασίλευε- τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαιωνίσει την εξουσία του. Μάλιστα, ως ενισχυτικό στοιχείο υπέρ του ΠΑΣΟΚ έναντι άλλων νεοπαγών φορέων προσθέτει και μία ακόμη παράμετρο, για την οποία έχει γράψει το flash.gr σε ρεπορτάζ του. Αυτή της σταθερότητας, ώστε η χώρα να μην οδηγηθεί σε περιπέτειες, ανησυχία που προβληματίζει ένα κοινό που σκέφτεται να μην ψηφίζει ξανά ΝΔ, αλλά για την αστάθεια που ίσως προκληθεί.

«Κόμματα-μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και εν τέλει πέφτει νερό στον μύλο της ΝΔ. Γιατί όλοι θέλουν αλλαγή και σταθερότητα. Αυτό μπορεί να το υπηρετήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έδειξε να εστιάζει περισσότερο την κριτική του -χωρίς να τον κατονομάζει- στον κ. Τσίπρα. Πιθανότατα διότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλύτερη συνάφεια με το κοινό της Κεντροαριστεράς και άρα είναι πιο απειλητικός για την Χαριλάου Τρικούπη έναντι της προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023» που εμφανίζεται ως εκφραστής της αντισυστημικής ψήφου και φαίνεται ότι έχει περισσότερη επιρροή σε δεξιά – συντηρητικά ακροατήρια.

«Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Άλλοι έχουν χορηγούς, στηρίγματα, με αποτέλεσμα αντί να απολογούνται, να επιτίθενται. Λένε ότι φταίμε εμείς για την κυριαρχία της ΝΔ. Σοβαρά; Εγώ ήμουν πρωθυπουργός όταν πήρε 40% η ΝΔ; Ή μήπως ήμουν εγώ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πήρε και δεύτερη φορά 40%;», σημείωσε, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα και συμπλήρωσε: «Ποιοι είναι η λύση; Αυτοί που είναι βασικοί υπεύθυνοι της ηγεμονίας του κ. Μητσοτάκη ή εμείς που αγωνιζόμαστε και έχουμε καταφέρει το κόμμα μας να ανεβαίνει σταθερά και η ΝΔ να πέφτει; Εμείς δεν διχάζουμε. Έχουμε ενωτικό λόγο. Είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος και γι’ αυτό το χτυπούν όλοι».

Χθες βράδυ, κάνοντας ακόμη πιο σαφή την επιθετική του ρητορική για το θέμα αυτό, με αποδέκτη τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε από την Κοζάνη στο κλείσιμο της ομιλίας του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη: «Πληρώσαμε ακριβά τα κόμματα με Μεσσίες και λαϊκισμούς, που έλεγαν θα σκίσουν τα μνημόνια και έφεραν χειρότερα... Το ΠΑΣΟΚ μιλάει προγραμματικά, συγκεκριμένα δεν αξιοποιούμε την απελπισία με λαϊκισμούς, είμαστε κόμμα με πρόγραμμα και θέσεις».

Νέες αιχμές από Δούκα

Την ίδια στιγμή όμως, στο εσωκομματικό πεδίο και όσο πλησιάζει χρονικά η διεξαγωγή του συνεδρίου που έχει κλειδώσει για τον Μάρτιο, εντείνονται οι διεργασίες αλλά και οι αιχμές για την στρατηγική της ηγεσίας, κυρίως προερχόμενες από τον Χάρη Δούκα. Ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να προβάλει ένα διαφορετικό, πιο αντικυβερνητικό και αριστερόστροφο στίγμα, ενώ ο ίδιος και το επιτελείο του εργάζονται μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου που διαθέτουν για να διαμορφώσουν καλύτερους συσχετισμούς.

Σε αυτή την κατεύθυνση το περασμένο Σάββατο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου μίλησε σε πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, επαναλαμβάνοντας τις τρεις βασικές θέσεις που διατυπώνει συχνά εσχάτως. Πρώτον, ότι στο συνέδριο πρέπει να υπάρξει ψήφισμα κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, δεύτερον, ότι το συνέδριο πρέπει να είναι πολιτικό και όχι συνέδριο μηχανισμών και τρίτον, ότι για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών πρέπει να υπάρξουν προκριματικές εκλογές.

Παράλληλα, ο κ. Δούκας προέβη και σε μία επιπλέον πρόταση με απώτερο αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας με συνέντευξή του (mononews), οι βουλευτές που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ, προηγουμένως να παραιτούνται. «Χρειάζεται να έχουμε διευρύνσεις προφανώς. Κοινωνικές διευρύνσεις. Όμως, μιας και μιλάμε για βουλευτές οφείλω να πω και κάτι άλλο -το έχουμε καταγγείλει και εμείς το ΠΑΣΟΚ θυμίζω αυτό, με την αείμνηστη Γεννηματά- δεν μ’ αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανένα το πλιάτσικο.

Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. Υπενθυμίζεται ότι τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια συνέντευξη επέμεινε στην άποψη ότι ο διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων δεν πρέπει να περιλαμβάνει αποκλεισμούς και άρα εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας το επιθυμεί οφείλει να κληθεί να συμμετέχει.