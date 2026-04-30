Ανδρουλάκης: «Λάβρος» κατά της κυβέρνησης και ευθείες «βολές» σε ΣΥΡΙΖΑ και Ζωή

Ομοβροντία πυρών περί «εκτροπής» και «πραξικοπήματος» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και σκληρή κριτική για «φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια» σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, με επίκεντρο την κόντρα για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών, περιείχε η παρέμβαση από βήματος Ολομέλειας του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως κατά τη σημερινή θυελλώδη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, δεν προχώρησε ο διορισμός της Κατερίνας Συγγούνας στη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρόλο που είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των ⅗.

«Μου κάνει εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανα μια πρόταση για τις Αρχές, πρότεινα να γίνεται η πλήρωση με ανοιχτή πρόσκληση και με αξιολόγηση των βιογραφικών. Υπήρχαν τα ⅗ στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα και ακυρώθηκε η διαδικασία. Γιατί; Πότε ξαναέγιναν αυτά τα πράγματα; Ποιος κωλυσιεργεί, εμείς ή εσείς κύριοι της κυβέρνησης; Παζάρια θέλετε, από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε! Δεν είναι φέουδο το Κοινοβούλιο, επειδή είμαστε εμείς εδώ!», ανέφερε και ακολούθως κατηύθυνε τα βέλη του και προς την αντιπολίτευση.

«Καλά, τόσους μήνες δεν είχατε χρόνο από τα 60 βιογραφικά να προκρίνεται έναν; Αντί να καταγγείλετε την ΝΔ για την εκτροπή, καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Και μιλάτε για πρόβα συγκυβέρνησης; Ξεχνάτε ότι για το ΕΣΡ τα βρήκε ο κύριος Τσίπρας με τη ΝΔ. Τι ήταν αυτό τότε, πρόβα συγκυβέρνησης;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος τόσο προς το ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας.

«Αυτά είναι φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια! Όσο για τα περί ρόλου του Βελόπουλου, αυτή η παράταξη δεν κάνει συνέδρια σε μπουζουξίδικα ούτε έχει συνεργαστεί με τον Καμμένο!», όπως σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πυρά» και για τις παρακολουθήσεις: «Κάνετε τις κότες!»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πύρινα βέλη στο Μέγαρο Μαξίμου και με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, κατηγορώντας τα κυβερνητικά στελέχη, με ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα, πως «κάνουν τις κότες μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου αξιωματικού».

«Στη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε εάν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί από απόστρατο αξιωματικό ξένης χώρας; Θα ήταν στα μπουντρούμια τώρα ή θα ήταν έξω να τον εκβιάζουν ως Νίξον; Που μας κάνετε και μαθήματα!», όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κατήγγειλε πως η ΝΔ «ακολουθεί τα βήματα του Τσίπρα και του Καμμένου».

«Εσείς είστε εκβιαζόμενοι και στηρίζετε τη συμμορία που οργάνωσε ο Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Ναι σε σας το λέω υπουργέ!», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

Στ. Παπασταύρου: Κατήφορος τοξικότητας και μισαλλοδοξίας

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε πως σε μια περίοδο πρωτόγνωρων γεωπολιτικών αναταράξεων και γενικευμένης πολιτικής αστάθειας, έχει απωλέσει τον πολιτικό του προσανατολισμό.

«Επενδύετε σε μια υπερχειλίζουσα τοξικότητα, σε ένα πληθωρισμό καταγγελιών, σε μια αγωνιστικότητα φωνών και κραυγών, όταν ουσιαστικά αυτός είναι ένας ρόλος που δεν οδηγεί στην ανήφορα, αλλά σε έναν κατήφορο μισαλλοδοξίας και τοξικότητας», κατήγγειλε.

Ο υπουργός είπε «όχι» στη «διάβρωση» των Θεσμών και την «α λα καρτ» Δικαιοσύνη, ενώ σχολίασε πως η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν γίνονται αναφορές σε «κότες». «Να μπει ένα τέλος στις ισοπεδωτικές κραυγές και ελάτε να μετρηθούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις και αποτελέσματα», τόνισε ο ίδιος. Ανταπαντώντας πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «παρακρατικό» κόμμα, επιμένοντας πως «όσοι ανέχεστε τη συμμορία Μητσοτάκη-Γρηγοριάδη είστε συνένοχοι».

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Νίκο Ανδρουλάκη διαδέχθηκε στο βήμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη Διάσκεψη των Προέδρων, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα.

Προανακριτική για Αραμπατζή-Λιβανό θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην «γαλάζιων» υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει τις επόμενες ώρες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή η οποία διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, απαιτείται αίτημα με υπογραφή 30 βουλευτών και ακολούθως απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.