Ανδρουλάκης: Με σκληρό ροκ βάζει το ΠΑΣΟΚ στην άβολη συζήτηση για τα ρουσφέτια

Κόκκινο εξακολουθεί να χτυπά η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ένδειξη της στρατηγικής για σκληρό ροκ που έχει υιοθετήσει και επισήμως πλέον η Χαριλάου Τρικούπη αλλά και προπομπός μιας σύγκρουσης που θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν.

Το ΠΑΣΟΚ πάντως, τις ζητά επισήμως και επαναλαμβανόμενα. Το δε πρώιμο «τσούγκρισμα» επιχειρημάτων και ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων με το Μαξίμου θεωρείται μια μίνι πασχαλινή προθέρμανση για όσα θα ακολουθήσαν σε μία εβδομάδα και ειδικότερα την Πέμπτη 16 του μήνα στην προ ημερησίας για το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πεδίο της χθεσινής κόντρας αποτέλεσαν δύο γεγονότα, παρελκόμενα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των διαξιφισμών που προκαλεί η συζήτηση περί ρουσφετιών και ήθους στην πολιτική. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί εξαρχής και ευθέως να χρεώσει το σκάνδαλο στη ΝΔ, η δε κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και κορυφαίοι υπουργοί μιλούν για διαχρονικές παθογένειες και διακομματική έξη στη ρουσφετολογία, με συνέπεια τα αίματα να ανάψουν...

Επεισόδιο Νο1

Η «απειλή» του Άδωνι Γεωργιάδη ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της ΝΔ, εκείνος θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια, οδήγησε το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει παρέμβαση εισαγγελέα.

«Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς. Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα», τον προκάλεσε η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον για «εκμαυλισμό ηθών» και «παρακμή».

Η δε απάντηση σε έντονο ύφος του κ. Γεωργιάδη και με προσωπική μομφή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσε νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που κάλεσε τον υπουργό «αντί να γράφει κατεβατά στο Χ, να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν... αέρας φρέσκος». Για να συνεχίσει η ανακοίνωση: «Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια.Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Επεισόδιο Νο2

Το έτερο άγριο επεισόδιο είχε πρωταγωνίστρια τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου για το σχόλιό της ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους» (ΟΝΕ). Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναπαρήγαγε ανάρτηση της αναπληρώτριας τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκης Θεοδώρου που απαντούσε αυστηρά, αλλά χωρίς οξύτητα, ενώ η συνέχεια δόθηκε μετά την προτροπή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τον κ. Ανδρουλάκη να αποσύρει την αναδημοσίευση – απάντηση στη συγγραφέα.

«Στην ελληνική δημοκρατία όπως έχει δικαίωμα η κ. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της και πιστεύει ότι δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η «επιτελική» κυβέρνηση της ΝΔ. Μαθήματα περί «θεσμικών ορίων» δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια», ήταν το άκρως επιθετικό σχόλιο του Γραφείου Τύπου. Η συνέχεια προσεχώς και όπως όλα δείχνουν με σκληρές διαθέσεις και σε υψηλά ντεσιμπέλ...